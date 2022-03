俄軍在烏克蘭攻勢受阻 美國估計逾7千俄軍陣亡

【有線新聞】

俄烏戰事持續一個月,戰況未如俄羅斯預期速戰速決,烏克蘭指抵禦到俄軍主要攻勢,美國估計超過7000俄軍陣亡,有俄軍部隊要後撤返國,又指俄羅斯部分導彈的失敗率高達六成。

戰事持續一個月,俄軍仍然繼續向烏克蘭城鎮發動攻勢。俄羅斯未能像八年前吞併克里米亞般,極速攻陷首都基輔等主要城市,軍事行動結果不如預期。

烏克蘭總統澤連斯基指,抵擋到俄軍所有主要路線攻擊。烏克蘭海軍擊沉一艘進入亞速海沿岸城市的俄軍登陸補給船,另有兩艘俄軍船隻受損。

烏克蘭軍方指,部分俄軍部隊失去一半兵力要後撤,雖然東北部主要城市哈爾科夫和蘇梅仍然被俄軍圍困,但俄軍部分分隊,因為傷亡太多已撤退回國。

美國國防部估計,俄軍一個月內超過七千士兵陣亡,已是蘇聯出兵阿富汗十年陣亡人數近一半。

俄軍近日出動「超音速導彈」攻擊烏克蘭目標,美國就指俄軍「精準制導武器」幾乎耗盡,估計戰事爆發以來,俄軍發射了逾1100枚導彈,部分導彈失敗率達6成,仍要倚賴傳統炸彈和火炮這類精準度低很多的武器。

華府官員認為俄羅斯在未來戰事,無論軍事、政治或經濟上都會愈來愈弱,相信總統普京未必想和北約成員國全面開戰,又指相比中國,俄羅斯不是美國的長期威脅。

部分城鎮戰況仍激烈,北部切爾尼戈夫官員透露,當地被俄軍圍困,儲存食物的倉庫被摧毀,南部馬里烏波爾則有民眾因為不夠食物餓死。

烏克蘭當局指責俄軍沒收40萬烏克蘭人護照,近5分1是兒童,不少人是從馬里烏波爾撤走後,被送往烏克蘭東部的「過濾營」,再強迫他們轉移到俄羅斯偏遠地區工作,欺騙他們烏克蘭戰敗。俄方就指戰事展開以來,把約40萬人從東部親俄地區送往俄羅斯。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。