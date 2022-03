俄羅斯攻打烏克蘭一個月 幾百萬人逃離家園

【KTSF 朱慧琪報導】

週四是俄羅斯攻打烏克蘭一個月,俄軍目前已經殺了超過幾千人,將整個城市夷為平地,並迫使幾百萬人逃離家園。

俄烏戰爭被喻為自二次世界大戰以來,歐洲最大的一場戰爭,戰事擾亂了國際安全秩序,並衝擊全球經濟,俄軍自第一日起的入侵行動,就不如俄羅斯總統普田的預期。

烏克蘭士兵Valeri Vishtalyuk說:「我回家見大家士氣高昂,他們我所懼,他們團結一致,烏克蘭人空前團結起來,這讓我非常高興,俄羅斯人犯了大錯,來犯我們國家、土地,我們會咬其咽喉,保衛家園。」

烏克蘭人並未如克里姆林宮所望去投降,烏克蘭人民選擇誓死頑抗,協力阻擋俄軍快速攻佔哈爾科夫和切爾尼戈夫等大城市。

俄軍大舉攻擊烏克蘭的空軍和防空設施,但始終未能取得制空權,在首都基輔,當局表示,俄軍炮火摧毀了大約80座建築物,300萬居民中有一半已經撤離。

西方官員就表示,戰爭期間,俄軍資源持續短缺,難以得到食物、燃料以及預寒裝備等後勤補給。

即使俄軍的攻勢停滯不前,而西方的制裁重創俄羅斯經濟,令盧布大跌,物價飆升,但是普田並無後退跡象,很大原因是,俄羅斯民調顯示,大部份人強烈支持普田。普田一直以來想要的是烏克蘭保持中立,不加入北約、同意烏克蘭非軍事化,並承認獨立俄羅斯對克里米亞的主權,承認頓巴斯地區的獨立。

烏克蘭總統澤連斯基早前表示,烏克蘭準備討論中立地位,以換取安全保證,排除俄國的進一步侵略,但他表明,只有在停火和俄軍撤出之後,才會討論克里米亞和分裂地區的問題。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。