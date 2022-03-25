俄羅斯攻打烏克蘭一個月 幾百萬人逃離家園

【KTSF 朱慧琪報導】

週四是俄羅斯攻打烏克蘭一個月，俄軍目前已經殺了超過幾千人，將整個城市夷為平地，並迫使幾百萬人逃離家園。

俄烏戰爭被喻為自二次世界大戰以來，歐洲最大的一場戰爭，戰事擾亂了國際安全秩序，並衝擊全球經濟，俄軍自第一日起的入侵行動，就不如俄羅斯總統普田的預期。

烏克蘭士兵Valeri Vishtalyuk說：「我回家見大家士氣高昂，他們我所懼，他們團結一致，烏克蘭人空前團結起來，這讓我非常高興，俄羅斯人犯了大錯，來犯我們國家、土地，我們會咬其咽喉，保衛家園。」

烏克蘭人並未如克里姆林宮所望去投降，烏克蘭人民選擇誓死頑抗，協力阻擋俄軍快速攻佔哈爾科夫和切爾尼戈夫等大城市。

俄軍大舉攻擊烏克蘭的空軍和防空設施，但始終未能取得制空權，在首都基輔，當局表示，俄軍炮火摧毀了大約80座建築物，300萬居民中有一半已經撤離。

西方官員就表示，戰爭期間，俄軍資源持續短缺，難以得到食物、燃料以及預寒裝備等後勤補給。

即使俄軍的攻勢停滯不前，而西方的制裁重創俄羅斯經濟，令盧布大跌，物價飆升，但是普田並無後退跡象，很大原因是，俄羅斯民調顯示，大部份人強烈支持普田。普田一直以來想要的是烏克蘭保持中立，不加入北約、同意烏克蘭非軍事化，並承認獨立俄羅斯對克里米亞的主權，承認頓巴斯地區的獨立。

烏克蘭總統澤連斯基早前表示，烏克蘭準備討論中立地位，以換取安全保證，排除俄國的進一步侵略，但他表明，只有在停火和俄軍撤出之後，才會討論克里米亞和分裂地區的問題。

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