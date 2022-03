HP華裔女僱員被控挪用公司信用卡買奢侈品（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

矽谷公司(HP)一名華裔僱員,在擔任高級助理兼財務規劃經理的四年內,涉嫌欺詐公司超過500萬元,用來買奢侈品,週四在奧克蘭(屋崙)的聯邦法庭,對欺詐、洗錢和不實報稅的控罪認罪。

法庭文件顯示,現年30歲的Fremont女子Shelbee Szeto,從2017年8月開始受僱HP公司,因為職務包括付錢給公司供應商,公司給她發幾張公司的美國運通信用卡。

聯邦司法部提供的認罪協議文件引述,Szeto在PayPal、Stripe 和Square的付款平台設立了假賬戶,然後用信用卡付款給這些自己控制的賬戶,在四年期間,欺詐了至少480萬,並還企圖欺詐另外33萬,Szeto承認總額達到520萬。

法庭文件列出,她買的貨品,包括一輛Tesla轎車、一輛保時捷SUV、多條金項鍊、26對耳環、奢侈品牌的皮包、手錶,共161件昂貴物品。

Szeto週四就兩項電匯欺詐、兩項洗錢和一項相關的報稅指控,總共5項控罪認罪,她將在7月接受判刑,面對最高13年監禁,和35萬的罰款。

