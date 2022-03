Fremont市Walmart發生縱火兼入室竊盜案 警方追緝嫌犯

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣Fremont的Walmart,本周三晚間發生涉及縱火的入室竊盜案,Fremont警方正在搜尋涉案的數名嫌犯,並呼籲民眾提供線索。

本台週五走訪了案發的Walmart分店,不過店裡週五仍暫停營業,大門緊閉。

根據Fremont警方表示,案發在3月23日晚上約8時08分,警方獲報稱,位於該市Albrae Street的這間Walmart商場發生大型火災,警員到場後發現,有大量濃煙來自Walmart商場內,於是和消防人員協調,先疏散店內的員工和顧客,所幸無人受傷。

警方初步調查後發現,這是一起縱火案,而且跟多名嫌犯在店內入室盜竊有關。

Fremont市警局的調查員已經接手案件調查,正在檢視證據並訪問目擊者,希望能辨認出涉案嫌犯,目前警方尚未公布更多詳情,也尚未逮捕任何人。

警方呼籲如果有案件相關的訊息,請聯繫負責案件的探員Travis MacDonald,電話是(510) 790-6927,警方尤其需要案發當天在Walmart停車場的相關手機畫面或是監視錄影畫面,尤其是本周三晚間8點前後,也就是案發前後那段時間。

