Fremont市Walmart發生縱火兼入室竊盜案 警方追緝嫌犯

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣Fremont的Walmart，本周三晚間發生涉及縱火的入室竊盜案，Fremont警方正在搜尋涉案的數名嫌犯，並呼籲民眾提供線索。

本台週五走訪了案發的Walmart分店，不過店裡週五仍暫停營業，大門緊閉。

根據Fremont警方表示，案發在3月23日晚上約8時08分，警方獲報稱，位於該市Albrae Street的這間Walmart商場發生大型火災，警員到場後發現，有大量濃煙來自Walmart商場內，於是和消防人員協調，先疏散店內的員工和顧客，所幸無人受傷。

警方初步調查後發現，這是一起縱火案，而且跟多名嫌犯在店內入室盜竊有關。

Fremont市警局的調查員已經接手案件調查，正在檢視證據並訪問目擊者，希望能辨認出涉案嫌犯，目前警方尚未公布更多詳情，也尚未逮捕任何人。

警方呼籲如果有案件相關的訊息，請聯繫負責案件的探員Travis MacDonald，電話是(510) 790-6927，警方尤其需要案發當天在Walmart停車場的相關手機畫面或是監視錄影畫面，尤其是本周三晚間8點前後，也就是案發前後那段時間。

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