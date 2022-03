【KTSF】

去年的流感季節,幾乎沒有收到流感的染疫報告,而今年的情況有所不同,聯邦疾控中心(CDC)週五報告,目前美國大部份地區的流感個案正在增加,當中以中部與中南部地區的流感個案增加最多。

報告說在過去七週,各地通報與流感相關的住院人數每週都在增加,但今年流感季節的累計流感住院率,低於疫情前四個流感季節。

有傳染病專家認為,最近流感個案增加,跟COVID防疫措施放寬有關,這些防疫措施包括戴口罩、勤洗手以及把活動移到戶外。

