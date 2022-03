【KTSF】

加州公共衛生部於幾款從亞洲入口的金針菇驗出有李斯特菌,聯邦食品及藥物管理局(FDA)宣布全面下架該批產品。

6款驗出有李斯特菌的金針菇產品,分別來自中國、韓國及台灣,加州公共衛生部網站上載受影響產品的圖片,指出李斯特菌感染,可以引致發燒、頭痛,嬰兒、老人及免疫力較弱的人感染李斯特菌後,可能會有更嚴重的病徵甚至死亡,孕婦受感染可以造成流產、早產,或是傳染給胎兒。

加州公共衛生部建議市民,有病徵應立即求醫。

FDA已經宣佈將受影響金針菇全線下架及回收,市民如果看見那些產品仍然有售,可以致電公共衛生部投訴,電話是(800) 495-3232。

