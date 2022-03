【KTSF】

舊金山(三藩市)灣景區發生襲擊傷人案,有個女子將一個正在等巴士的華裔婆婆推落馬路,導致華裔婆婆受傷需要送院。

案發現場位於三街夾Van Dyke Ave,週四中午12點半左右,警員接報抵達現場,發現68歲的華裔婆婆,她表示她等巴士的時候,一個女人從後面將她推落馬路,當華裔婆婆倒地之後,女疑犯又踢她,事主受了傷,沒有生命危險。

更多警員趕到現場後,找到並拘捕了女疑犯,警方表示事主並不認識疑犯,又說目前沒有證據顯示犯案動機與種族有關。

警方指出,疑犯是62歲非洲裔女人Cynthia Harrell,她面對傷害長者、導致他人嚴重受傷,以及違反一項拘捕令的罪名。

警方指出,疑犯曾在Alameda縣被控偷竊,目前被扣留在舊金山縣監獄,保釋金為25,000元。

