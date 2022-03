當局擴大東航空難現場搜索範圍 第二個黑盒未尋回

【有線新聞】

廣西東航空難現場,救援人員再發現遺體殘骸,會透過DNA鑑定確認身份,當局表示會繼續搜尋第二個黑盒,至於早前已找到的首個黑盒仍未能確定何時可以完成分析。

廣西東航空難,救援人員再在現場發現遺體殘骸,國家應急處置指揮部表示截至周五下午3時,已發現及提取現場指紋檢材18份,遺物101件,正進行遇難者身份鑑定和DNA檢測比對,但基於乘客的個人私隱及法規,今次空難不會對外公布乘客名單。另外,現場亦發現了飛機引擎齒輪箱以及主起落架殘件。

對於有報道引述專家指,早前已找到的第一個黑盒需要10到15天來分析,民航局否定有關說法,認為要視其損毀程度來決定修復以及讀取數據的時間。

民航局事故調查中心主任毛延峰稱:「民航局的專業實驗室自接到記錄器至此,一直都在緊張地開展修復和數據下載工作,何時能夠完成下載,並開展對數據的分析工作,目前還不能給出一個確定的時間。」至於初步的事故報告就會在30日內公布,並上報國際民航組織。

而在空難現場搜救工作仍然持續,在通往現場的律村,有交通警在村口維持秩序,亦有穿著軍裝的人員在村口附近把守,村的另一邊出入口亦被當局劃起封鎖線,有警車和消防車進出,亦見到有車輛接載家屬入內拜祭。前幾天記者仍可以站在村口採訪,但現在當局擴大封鎖範圍,記者只可以站到村對面的馬路。

中國民航報周五早上一度報道,已經找到第二個黑盒,不過新華社之後引述國家應急處置指揮部稱尚未找到該黑盒,中國民航報其後就事件致歉。

