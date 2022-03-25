當局擴大東航空難現場搜索範圍 第二個黑盒未尋回

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廣西東航空難現場，救援人員再發現遺體殘骸，會透過DNA鑑定確認身份，當局表示會繼續搜尋第二個黑盒，至於早前已找到的首個黑盒仍未能確定何時可以完成分析。

廣西東航空難，救援人員再在現場發現遺體殘骸，國家應急處置指揮部表示截至周五下午3時，已發現及提取現場指紋檢材18份，遺物101件，正進行遇難者身份鑑定和DNA檢測比對，但基於乘客的個人私隱及法規，今次空難不會對外公布乘客名單。另外，現場亦發現了飛機引擎齒輪箱以及主起落架殘件。

對於有報道引述專家指，早前已找到的第一個黑盒需要10到15天來分析，民航局否定有關說法，認為要視其損毀程度來決定修復以及讀取數據的時間。

民航局事故調查中心主任毛延峰稱：「民航局的專業實驗室自接到記錄器至此，一直都在緊張地開展修復和數據下載工作，何時能夠完成下載，並開展對數據的分析工作，目前還不能給出一個確定的時間。」至於初步的事故報告就會在30日內公布，並上報國際民航組織。

而在空難現場搜救工作仍然持續，在通往現場的律村，有交通警在村口維持秩序，亦有穿著軍裝的人員在村口附近把守，村的另一邊出入口亦被當局劃起封鎖線，有警車和消防車進出，亦見到有車輛接載家屬入內拜祭。前幾天記者仍可以站在村口採訪，但現在當局擴大封鎖範圍，記者只可以站到村對面的馬路。

中國民航報周五早上一度報道，已經找到第二個黑盒，不過新華社之後引述國家應急處置指揮部稱尚未找到該黑盒，中國民航報其後就事件致歉。

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