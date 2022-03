加州華裔議員提財務援助法案 協助商家遵從殘障人士法（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

去年在疫情期間,陸續傳出有小商業被控違反聯邦殘障人士法(ADA)的訴訟,使得經營更加困難,代表南灣的加州眾議員李天明(Alex Lee)近期提出法案,要確保這些受影響的商家可以申請經費,改善店內的無障礙空間。

李天明提出的AB 2164,本周二以八比一的票數,在加州眾議院司法委員會獲跨黨派支持通過,李天明在委員會上聽證時指出,法案可以幫助商家遵從法律規定。

李天明說:「這個AB2164法案,將可以提高對殘障法的遵從,透過確保小商業能取得資金,去做必要的改善,增進他們商業的無障礙空間。」

現行加州法律在加州建築部門,設立了殘障通道和教育循環基金(Disability Access and Education Revolving Fund),用於增加無障礙設施,以及對商家的教育發展資源。

AB2164法案建議擴大該基金的使用目的,提供小商業財務援助,來從事無障礙空間的硬體改善,例如拓寬店面的通道和大門,以便讓輪椅通行。

法案獲得聖荷西市府支持,聖荷西市副市長Chappie Jones以電話方式在聽證會上指出,根據加州殘障通道委員會年度報告,聖荷西市被指違反有關規定的案例數目高居加州之冠,因此該市支持法案,來幫助小商業遵守法律。

Jones說:「這些違規通常會導致小商業倒閉,主要的原因是缺乏資金、資源或知識管道,無法遵守必要規定,或者是矯正違規之處。」

由於ADA殘障法牽涉非常複雜,涉及聯邦、加州和地方法律,通常商家接到律師函或是訴訟書,考量到時間和金錢因素,很可能選擇花錢和解了事,不過金額動輒上萬元,小商業也難以承擔。

法案同時獲得Cal Chamber加州商會,以及加州殘障權益組織(Disability Rights California)支持,希望透過州府資金介入達成雙贏,減少這類訴訟對小商業造成的衝擊,法案下一步將送交加州眾議院撥款委員會審議。

