舊金山地檢官博徹思展示地檢署打擊罪案數據

舊金山(三藩市)地檢官博徹思面臨罷免,他週四舉行記者會,向中文媒體展示舊金山地檢署在打擊罪案方面的數據。

博徹思週四重申,要有效打擊罪案,前提需要警察能夠拘捕疑犯,地檢署才可以起訴疑犯。

根據地檢署最新數據顯示,博徹思自2020年1月上任後,有大約11萬宗暴力罪案發生,這些罪案不包括謀殺、性侵犯及家庭暴力等案件,當中只有約4.6%涉及有疑犯被捕,而當中地檢署起訴了54.1%的疑犯。

博徹思指,只要案件中有疑犯被捕,地檢署都會作出檢控,數據顯示,2020至2022年間,有大約一萬八千個疑犯被拘捕,地檢署起訴接近四成九的疑犯,當中有69%的被告面臨法律後果。

近日舊金山North Beach一宗涉及鬼槍的搶劫案,兩名疑犯被捕後週四早上出庭,被告面對超過6宗罪名的起訴,地檢處向法庭申請還押被告,但被駁回,法庭容許被告保釋但不得離開住所。

博徹思指出,法庭不是第一次駁回還押被告。

博徹思說:「我們有理由相信有些案件的被告,構成公眾安全及社區暴力風險,我們都請求法庭還押被告,但見到法官多次釋放被告。」

近日有一項民調指出,6月舉行是否罷免博徹思的選舉中,800個受訪者中,68%贊成罷免,博徹思就這樣為自己辯護。

博徹思說:「你必須很質疑某些民調,它們是某一議題的一方所支付,並有公關用途。」

博徹思除了表示另一項民調中,支持及反對罷免分別以44%平手,他亦指出自己無論任何時候都在辛勤工作。

博徹思說:「不論是疫情影響、多次罷免選舉,甚至是對方花上百萬元,製作攻擊我的廣告,並致力破壞我們正在做的工作,而我最驕傲的範疇之一就是,我們亞太裔社區提供支援,以及更多的資源。」

