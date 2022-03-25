舊金山地檢官博徹思展示地檢署打擊罪案數據

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舊金山（三藩市）地檢官博徹思面臨罷免，他週四舉行記者會，向中文媒體展示舊金山地檢署在打擊罪案方面的數據。

博徹思週四重申，要有效打擊罪案，前提需要警察能夠拘捕疑犯，地檢署才可以起訴疑犯。

根據地檢署最新數據顯示，博徹思自2020年1月上任後，有大約11萬宗暴力罪案發生，這些罪案不包括謀殺、性侵犯及家庭暴力等案件，當中只有約4.6%涉及有疑犯被捕，而當中地檢署起訴了54.1%的疑犯。

博徹思指，只要案件中有疑犯被捕，地檢署都會作出檢控，數據顯示，2020至2022年間，有大約一萬八千個疑犯被拘捕，地檢署起訴接近四成九的疑犯，當中有69%的被告面臨法律後果。

近日舊金山North Beach一宗涉及鬼槍的搶劫案，兩名疑犯被捕後週四早上出庭，被告面對超過6宗罪名的起訴，地檢處向法庭申請還押被告，但被駁回，法庭容許被告保釋但不得離開住所。

博徹思指出，法庭不是第一次駁回還押被告。

博徹思說：「我們有理由相信有些案件的被告，構成公眾安全及社區暴力風險，我們都請求法庭還押被告，但見到法官多次釋放被告。」

近日有一項民調指出，6月舉行是否罷免博徹思的選舉中，800個受訪者中，68%贊成罷免，博徹思就這樣為自己辯護。

博徹思說：「你必須很質疑某些民調，它們是某一議題的一方所支付，並有公關用途。」

博徹思除了表示另一項民調中，支持及反對罷免分別以44%平手，他亦指出自己無論任何時候都在辛勤工作。

博徹思說：「不論是疫情影響、多次罷免選舉，甚至是對方花上百萬元，製作攻擊我的廣告，並致力破壞我們正在做的工作，而我最驕傲的範疇之一就是，我們亞太裔社區提供支援，以及更多的資源。」

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