Pfizer回收三種降血壓藥物（視頻）

Pfizer在本星期自願回收三種血壓藥物,因為血壓藥含有一種可致癌的有機化合物。

Pfizer自願回收這三款降血壓藥物,因為部分批次的血壓藥裡,含有一種可致癌的有機化合物亞硝胺。

俄亥俄州立大學醫療中心的心臟科醫生Laxmi Mehta說:「這不是第一次因為化學反應,而藥物需要在市面上回收。」

根據聯邦食品及藥物管理局(FDA),通常在肉類,蔬菜,奶類和水都會找到少量的亞硝胺,但如果長期攝取大量的亞硝胺,會增加患癌症的風險。

雖然Pfizer話暫時未收到任何報告,或藥物反應的投訴,Pfizer自願回收Accuretic藥片,和由Greenstone分銷的兩款非專利血壓藥。

假如民眾現在服用這些藥物,首先要聯絡藥劑師。

Mehta說:「檢查你的藥物是不是需要回收,或檢查藥物後面的批次號碼。」

心臟科醫生表示,如果你的降血壓藥需回收的話,可詢問你的醫生可以用哪一款藥物替代,但不要停藥。

Mehta說:「因為不受控制的高血壓,可以導致心臟病、中風和心臟衰竭。」

