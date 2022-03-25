Pfizer回收三種降血壓藥物（視頻）

March 25, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 梁展穎報導】

Pfizer在本星期自願回收三種血壓藥物，因為血壓藥含有一種可致癌的有機化合物。

Pfizer自願回收這三款降血壓藥物，因為部分批次的血壓藥裡，含有一種可致癌的有機化合物亞硝胺。

俄亥俄州立大學醫療中心的心臟科醫生Laxmi Mehta說：「這不是第一次因為化學反應，而藥物需要在市面上回收。」

根據聯邦食品及藥物管理局（FDA），通常在肉類,蔬菜,奶類和水都會找到少量的亞硝胺，但如果長期攝取大量的亞硝胺，會增加患癌症的風險。

雖然Pfizer話暫時未收到任何報告，或藥物反應的投訴，Pfizer自願回收Accuretic藥片，和由Greenstone分銷的兩款非專利血壓藥。

假如民眾現在服用這些藥物，首先要聯絡藥劑師。

Mehta說：「檢查你的藥物是不是需要回收，或檢查藥物後面的批次號碼。」

心臟科醫生表示，如果你的降血壓藥需回收的話，可詢問你的醫生可以用哪一款藥物替代，但不要停藥。

Mehta說：「因為不受控制的高血壓，可以導致心臟病、中風和心臟衰竭。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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