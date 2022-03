拜登訪波蘭探望烏克蘭難民 重申普田是戰犯

【KTSF 張麗月報導】

自戰爭爆發以來,已經有360萬烏克蘭人到鄰近國家避難,其中波蘭接收最多超過200萬人。

總統拜登開完北約高峰會後,轉到波蘭以實地了解這場難民危機,他會在星期六探望難民。

拜登抵達波蘭,與波蘭總統安傑伊·杜達,以及其他人道救援組織領袖舉行圓桌會議,以便了解這場難民人道災難。

拜登說,美國全力支持波蘭,向烏克蘭難民提供的人道救助。

拜登表示,對於他未能第一時間去了解烏克蘭發生的事感到失望,但就承諾美國向烏克蘭難民提供十億元人道救助。

拜登指出,從難民兒童眼神流露出的苦難,是令人悲哀的事。

在波蘭期間,拜登再次指俄羅斯總統普田是戰犯。

拜登說:「最重要是民主國家團結對抗,和避免災難發生,都是由一個人一手造成,坦白說,我認為他是戰爭罪犯,我認為符合法律上的定義。」

拜登也特地前往波蘭的美軍基地,與美國陸軍第82空降師會面,期間他一度似是向這些士兵表示,美軍會進入烏克蘭,就是這一段話引起媒體特別關注。

拜登說:「烏克蘭人民很有骨氣,很有勇氣,我肯定你們也觀察到,我指的不止是軍隊,我們訓練他們,自從俄國進入烏克蘭東南部,我也指普通公民,看他們如何起而抗敵,你們會看見當你們在那裡,你們當中有人曾在那裡,你們會看見婦女、青年站在中間,站在一架可惡的坦克前面,表明”我不會離開,我守住陣地”,他們令人難以置信,他們受我們很多啟發。」

ABC新聞要求白宮澄清拜登這段話,白宮重申,拜登總統一直有表明,美國不會調派美軍的烏克蘭,這個立場並無改變。

拜登在波蘭強調,駐當地美軍所做的更多是關於他們能夠減輕烏克蘭人民的痛苦。

美國同北約透過波蘭,源源不絕運送武器軍備與救援物資到烏克蘭,波蘭是北約組織和歐盟的成員國,意味著波蘭面對的任何威脅,都有可能導致美俄之間更大衝突。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。