拜登訪波蘭探望烏克蘭難民 重申普田是戰犯

March 25, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(NATO / CC BY-NC-ND 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

自戰爭爆發以來，已經有360萬烏克蘭人到鄰近國家避難，其中波蘭接收最多超過200萬人。

總統拜登開完北約高峰會後，轉到波蘭以實地了解這場難民危機，他會在星期六探望難民。

拜登抵達波蘭，與波蘭總統安傑伊·杜達，以及其他人道救援組織領袖舉行圓桌會議，以便了解這場難民人道災難。

拜登說，美國全力支持波蘭，向烏克蘭難民提供的人道救助。

拜登表示，對於他未能第一時間去了解烏克蘭發生的事感到失望，但就承諾美國向烏克蘭難民提供十億元人道救助。

拜登指出，從難民兒童眼神流露出的苦難，是令人悲哀的事。

在波蘭期間，拜登再次指俄羅斯總統普田是戰犯。

拜登說：「最重要是民主國家團結對抗，和避免災難發生，都是由一個人一手造成，坦白說，我認為他是戰爭罪犯，我認為符合法律上的定義。」

拜登也特地前往波蘭的美軍基地，與美國陸軍第82空降師會面，期間他一度似是向這些士兵表示，美軍會進入烏克蘭，就是這一段話引起媒體特別關注。

拜登說：「烏克蘭人民很有骨氣，很有勇氣，我肯定你們也觀察到，我指的不止是軍隊，我們訓練他們，自從俄國進入烏克蘭東南部，我也指普通公民，看他們如何起而抗敵，你們會看見當你們在那裡，你們當中有人曾在那裡，你們會看見婦女、青年站在中間，站在一架可惡的坦克前面，表明”我不會離開，我守住陣地”，他們令人難以置信，他們受我們很多啟發。」

ABC新聞要求白宮澄清拜登這段話，白宮重申，拜登總統一直有表明，美國不會調派美軍的烏克蘭，這個立場並無改變。

拜登在波蘭強調，駐當地美軍所做的更多是關於他們能夠減輕烏克蘭人民的痛苦。

美國同北約透過波蘭，源源不絕運送武器軍備與救援物資到烏克蘭，波蘭是北約組織和歐盟的成員國，意味著波蘭面對的任何威脅，都有可能導致美俄之間更大衝突。

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