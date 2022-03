拜登承諾向烏提供更多人道救助 促中國勿協助俄羅斯

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登這次歐洲行程緊湊,他也就多項涉及俄烏戰爭的議題發言,當中有提及中國,而最新的民調顯示,美國人希望拜登對俄羅斯的立場更加強硬。

北約緊急峰會開完之後,拜登在記者會上承諾,將會向烏克蘭提供更多人道救助,以及進一步制裁更多俄羅斯國會議員和國防企業。

拜登又宣布,願意接收多達十萬名烏克蘭難民,以及提供額外十億元來應對糧食、藥物、食水等物資的人道救助。

拜登指出,北約從未如此團結過,他也認為應該將俄國踢出20國集團。

拜登說:「這由G20決定,這問題今天提出過,我也提及過這個可能性,如果印尼等國家不同意,這樣我們就應該,我認為要求烏克蘭可以出席會議,即烏克蘭可以出席G20會議和觀察。」

提到如何可以實現俄烏停火,拜登就認為,應該由烏克蘭去決定是否需要讓出部份領土,來換取停火,此外,他也表示希望實地視察烏克蘭難民的情況,但沒透露會去何處探視難民。

另外,在北約、七國集團工業國,以及歐洲協會27個成員國之間舉行密集式開會,也有討論到萬一俄羅斯總統普田在烏克蘭發動生化或核武戰爭,西方應該如何應對。

拜登就警告說,俄羅斯發動化武襲擊是有可能,北約到時就會作出決定。

對於外界質疑單是實施制裁,是否可以對普田起到震懾作用,拜登說,制裁從來都不能震懾普田,但持續制裁會增加俄羅斯的痛苦,下一年會令俄國停止侵略。

此外,拜登也提到中國,他表明希望中國國家主席習近平在這次戰爭中不要協助俄羅斯,他指出,中國明白到中國的經濟前途,與西方的聯繫緊密過同俄羅斯,他因此希望中國好自為之。

上週他同習近平通話,已經表明支持俄國侵略烏克蘭會有後果。

對於拜登對俄烏戰爭的處理,美聯社最新民調顯示,56%受訪者認為拜登對俄國仍然未夠強硬,有68%的人支持嚴厲經濟制裁,及7成的受訪者贊成禁止進口俄國石油,即使禁運會導致汽油加價,他們都不以為意。

目前以美國為首的西方,除了全面制裁俄國,及提供軍備武器給烏克蘭之外,美國和北約都一再強調,不會派遣地面部隊到烏克蘭作戰,以免戰爭擴大,令北約直接同俄羅斯起衝突。

但美國已經正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪行,這一步也都被視為為美國與盟友往後更進一步的行動而鋪排。

到目前為止,俄國也避免同北約起衝突,比如美國就透露,至今並未見到俄國有意攻擊從波蘭運送武器到烏克蘭的車隊。

雖然俄國之前聲稱這些車隊可以被視為俄軍的合法攻擊目標,最新的消息指,美國正在與討論盟友向烏克蘭提供反艦艇導彈,對付目前部署在烏克蘭南部、黑海海域以及在亞速海的俄國戰艦。

