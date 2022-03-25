拜登承諾向烏提供更多人道救助 促中國勿協助俄羅斯

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登這次歐洲行程緊湊，他也就多項涉及俄烏戰爭的議題發言，當中有提及中國，而最新的民調顯示，美國人希望拜登對俄羅斯的立場更加強硬。

北約緊急峰會開完之後，拜登在記者會上承諾，將會向烏克蘭提供更多人道救助，以及進一步制裁更多俄羅斯國會議員和國防企業。

拜登又宣布，願意接收多達十萬名烏克蘭難民，以及提供額外十億元來應對糧食、藥物、食水等物資的人道救助。

拜登指出，北約從未如此團結過，他也認為應該將俄國踢出20國集團。

拜登說：「這由G20決定，這問題今天提出過，我也提及過這個可能性，如果印尼等國家不同意，這樣我們就應該，我認為要求烏克蘭可以出席會議，即烏克蘭可以出席G20會議和觀察。」

提到如何可以實現俄烏停火，拜登就認為，應該由烏克蘭去決定是否需要讓出部份領土，來換取停火，此外，他也表示希望實地視察烏克蘭難民的情況，但沒透露會去何處探視難民。

另外，在北約、七國集團工業國，以及歐洲協會27個成員國之間舉行密集式開會，也有討論到萬一俄羅斯總統普田在烏克蘭發動生化或核武戰爭，西方應該如何應對。

拜登就警告說，俄羅斯發動化武襲擊是有可能，北約到時就會作出決定。

對於外界質疑單是實施制裁，是否可以對普田起到震懾作用，拜登說，制裁從來都不能震懾普田，但持續制裁會增加俄羅斯的痛苦，下一年會令俄國停止侵略。

此外，拜登也提到中國，他表明希望中國國家主席習近平在這次戰爭中不要協助俄羅斯，他指出，中國明白到中國的經濟前途，與西方的聯繫緊密過同俄羅斯，他因此希望中國好自為之。

上週他同習近平通話，已經表明支持俄國侵略烏克蘭會有後果。

對於拜登對俄烏戰爭的處理，美聯社最新民調顯示，56%受訪者認為拜登對俄國仍然未夠強硬，有68%的人支持嚴厲經濟制裁，及7成的受訪者贊成禁止進口俄國石油，即使禁運會導致汽油加價，他們都不以為意。

目前以美國為首的西方，除了全面制裁俄國，及提供軍備武器給烏克蘭之外，美國和北約都一再強調，不會派遣地面部隊到烏克蘭作戰，以免戰爭擴大，令北約直接同俄羅斯起衝突。

但美國已經正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪行，這一步也都被視為為美國與盟友往後更進一步的行動而鋪排。

到目前為止，俄國也避免同北約起衝突，比如美國就透露，至今並未見到俄國有意攻擊從波蘭運送武器到烏克蘭的車隊。

雖然俄國之前聲稱這些車隊可以被視為俄軍的合法攻擊目標，最新的消息指，美國正在與討論盟友向烏克蘭提供反艦艇導彈，對付目前部署在烏克蘭南部、黑海海域以及在亞速海的俄國戰艦。

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