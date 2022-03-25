拜登承諾向烏提供更多人道救助 促中國勿協助俄羅斯

March 25, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登這次歐洲行程緊湊，他也就多項涉及俄烏戰爭的議題發言，當中有提及中國，而最新的民調顯示，美國人希望拜登對俄羅斯的立場更加強硬。

北約緊急峰會開完之後，拜登在記者會上承諾，將會向烏克蘭提供更多人道救助，以及進一步制裁更多俄羅斯國會議員和國防企業。

拜登又宣布，願意接收多達十萬名烏克蘭難民，以及提供額外十億元來應對糧食、藥物、食水等物資的人道救助。

拜登指出，北約從未如此團結過，他也認為應該將俄國踢出20國集團。

拜登說：「這由G20決定，這問題今天提出過，我也提及過這個可能性，如果印尼等國家不同意，這樣我們就應該，我認為要求烏克蘭可以出席會議，即烏克蘭可以出席G20會議和觀察。」

提到如何可以實現俄烏停火，拜登就認為，應該由烏克蘭去決定是否需要讓出部份領土，來換取停火，此外，他也表示希望實地視察烏克蘭難民的情況，但沒透露會去何處探視難民。

另外，在北約、七國集團工業國，以及歐洲協會27個成員國之間舉行密集式開會，也有討論到萬一俄羅斯總統普田在烏克蘭發動生化或核武戰爭，西方應該如何應對。

拜登就警告說，俄羅斯發動化武襲擊是有可能，北約到時就會作出決定。

對於外界質疑單是實施制裁，是否可以對普田起到震懾作用，拜登說，制裁從來都不能震懾普田，但持續制裁會增加俄羅斯的痛苦，下一年會令俄國停止侵略。

此外，拜登也提到中國，他表明希望中國國家主席習近平在這次戰爭中不要協助俄羅斯，他指出，中國明白到中國的經濟前途，與西方的聯繫緊密過同俄羅斯，他因此希望中國好自為之。

上週他同習近平通話，已經表明支持俄國侵略烏克蘭會有後果。

對於拜登對俄烏戰爭的處理，美聯社最新民調顯示，56%受訪者認為拜登對俄國仍然未夠強硬，有68%的人支持嚴厲經濟制裁，及7成的受訪者贊成禁止進口俄國石油，即使禁運會導致汽油加價，他們都不以為意。

目前以美國為首的西方，除了全面制裁俄國，及提供軍備武器給烏克蘭之外，美國和北約都一再強調，不會派遣地面部隊到烏克蘭作戰，以免戰爭擴大，令北約直接同俄羅斯起衝突。

但美國已經正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪行，這一步也都被視為為美國與盟友往後更進一步的行動而鋪排。

到目前為止，俄國也避免同北約起衝突，比如美國就透露，至今並未見到俄國有意攻擊從波蘭運送武器到烏克蘭的車隊。

雖然俄國之前聲稱這些車隊可以被視為俄軍的合法攻擊目標，最新的消息指，美國正在與討論盟友向烏克蘭提供反艦艇導彈，對付目前部署在烏克蘭南部、黑海海域以及在亞速海的俄國戰艦。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 + twelve =