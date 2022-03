加州就業市場2月份表現強勁 灣區職位穩健增長

【KTSF 古琳嘉報導】

根據加州就業發展部(Employment Development Department)的最新數據,加州就業市場2月份表現強勁,其中灣區的就業機會更是穩健增長。

加州就業發展部週五公布的就業數據顯示,灣區和加州的職位增長表現強勁,顯示受疫情猛烈衝擊的經濟終於開始恢復。

灣區九個縣的就業勢頭,主要受到聖塔克拉拉縣、東灣以及舊金山-聖馬刁這三個區域的大幅職位增加所帶動。

2月份整個灣區增加了22,500份工作,其中聖塔克拉拉縣增加4,800個職位,東灣增加了6,800個職位,舊金山-聖馬刁地區則增加7,700個職位,這些數字已根據季節變動因素調整過。

就業研究專家稱,灣區2月份的就業復甦,隨著防疫措施的鬆綁,應該會持續下去,矽谷業內也人士預期,3月和4月的就業數據還會更好。

從全國的數據來看,到今年2月截止的過去12個月以來,全美的職位增加了4.6%,灣區的職位增加了6.4%,加州的職位增加了6.8%。

加州今年2月新增了138,100個工作,是自2021年7月以來增加最多的數字,顯示受疫情衝擊最大的區域,招聘活動開始回流。

加州2月份的失業率為5.4%,比1月份的5.7%出現明顯改善,而加州和灣區在2月份的職務增長,比失業率還高出接近或超過一個百分點。

