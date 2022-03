【KTSF】

最新研究發現,新型肺炎病人在入院第一日服用阿士匹靈,可以降低死亡率14%,並將引發肺栓塞的症狀減輕三成。

研究顯示,在60歲或以上,患有最少一種慢性病的病人身上效果最強。

這項研究參考在2020年1月到2021年9月期間,11.2萬名有中度症狀患者的住院數據,發現他們住院第一天就服用阿士匹靈,可以減低死亡率14%,和減低三成引發肺栓塞的症狀。

研究結果發表在醫療期刊《JAMA Network Open》。

