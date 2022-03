美國十航空公司聯署促拜登政府解除飛機口罩令

【KTSF 朱慧琪報導】

民眾可能很快搭飛機不用強制戴口罩,十間航空公司請求拜登政府解除飛機上口罩令等措施,但官員表示,即使現在取消限制,隨時都可以重新再實施。

十間航空公司,包括United、Delta等聯署要求總統拜登,解除飛機上口罩令,及國際旅行上機前的病毒陰性檢測報告,很多歐洲國家正開始實行,但是不是所有人覺得是好事。

世衛歐洲區域總監Hans Kluge說:「那些國家突然放寬得限制太多。」

聯邦政府發出在公共交通工具上必須戴口罩的命令,將於4月18日屆滿,白宮表示,曾就提早放寬口罩限制諮詢過聯邦疾控中心(CDC)意見,CDC指確診新症正在下降,但同時要留意著Omicron BA.2新變種病毒株,因為它比原始Omicron病毒株更具傳染性。

CDC總監Rochelle Walensky說:「現有疫苗和加強針都有效,它比起原始Omicron沒導致更嚴重的疾病。」

不過,目前還不清楚誰需要打第二支加強針,但有些人就很明確表示,他們不想再戴口罩。

如果拜登政府同意現在解除公共交通上的口罩令,他們亦可以隨時重新再實施。

Walensky說:「我們要看染疫住院人數、醫院的容量,最重要是要看確診數字,我們會用以上數據來制定未來的指引。」

