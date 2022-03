俄軍侵烏克蘭滿一個月 華府認定俄犯戰爭罪行

【有線新聞】

俄羅斯入侵烏克蘭滿一個月,俄軍炮轟攻勢未停,美英情報指烏克蘭部隊重奪基輔外圍多個城鎮。總統澤連斯基呼籲全球民眾上街,要求結束戰事。美國就正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪行。

烏克蘭軍方發放片段,指在首都基輔北部發炮攻擊俄軍陣地。美國和英國情報指,烏克蘭軍方在基輔東面前線擊退俄軍,亦似乎重掌西面和西北面兩個城鎮控制權,有助夾擊附近俄軍。基輔市長指當地超過260個平民死亡。

在當地遇難的還有正跟進戰事的俄羅斯網媒女記者。獨立傳媒《內幕》公布鮑利納死訊,指她在基輔拍攝時遭遇俄軍炮擊,42歲的鮑利納曾為反對派領袖納瓦爾尼的反貪腐基金會工作,直至組織去年遭取締後,離開俄羅斯為《內幕》工作,她是至今已知第5名記者在戰事中喪生。

俄羅斯發動軍事行動一個月,攻勢有增無減,烏克蘭南部港口重鎮馬里烏波爾仿如死城。美國官員透露,俄軍似乎不再嘗試進迫基輔,改為專攻東部頓巴斯地區,試圖一網打盡烏克蘭軍隊,再向西推進。北約估計已有7000至1.5萬名俄軍陣亡,與蘇聯在阿富汗10年戰事中陣亡士兵總數相若。

美國國務卿布林肯正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪行,有證據顯示俄羅斯部隊無差別並且蓄意攻擊平民,摧毀住宅、學校和醫院等重要基建,造成數以千計無辜平民死傷,會盡可行途徑包括刑事起訴,追究責任。

烏克蘭總統澤連斯基以英語號召全球民眾,由戰事滿一個月開始,上街聲援烏克蘭,要求結束戰事。他強調:「俄羅斯發動反自由的戰爭,俄羅斯攻擊烏克蘭領土只是開端,俄羅斯試圖打擊歐洲以至全球人的自由。」

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。