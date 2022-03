烏克蘭軍隊利用俄軍棄置武器攻擊俄軍

【KTSF 張擎鳳報導】

烏克蘭軍隊在作戰中利用奪得俄的軍備對付俄軍。

烏克蘭軍隊說,他們摧毀這一列俄國車輛,但當中有些車輛可能很快就會被烏克蘭軍隊使用。

這支烏克蘭領土防禦部隊,修復了繳獲的俄羅斯軍事硬件,機械師經常盡所能利用報廢零件,用過的金屬、電纜等物件,修復裝甲車輛,然後再送回戰場,務求擊敗俄軍、擊敗普田。

當CNN記者到來採訪時,這個小組正在修理幾輛裝甲運兵車和一輛加油車。

他們向記者展示這個火箭炮的片段,並聲稱這些火箭炮是他們奪得的,他們還說已經用這些火箭炮攻擊俄羅斯人。

這個單位的副指揮官告訴記者,俄羅斯士兵通常會棄械逃跑。

烏克蘭領土防衛隊Yuriy Golodov說:「俄兵被嚇壞了,士氣低落,他們害怕彼此分開,因為他們在每個灌木叢後都受槍擊,我們稱之為野生動物園,平民獵人現正在森林狩獵落跑的俄羅斯人。」

領土防衛隊還訓練新的戰士來保衛首都基輔,他們展示了從美國和盟國收到的一些武器,比如這款德國製造的Panzerfaust 3反坦克武器。

烏軍繼續在基輔和其他地方阻止俄軍進攻,但他們自己與平民的傷亡也很嚴重。

烏克蘭總統澤連斯基在一次獨家訪問中告訴CNN的記者:「我們每天都有人死去,無辜的民眾在陣地上,俄軍來消滅、殺死我們,我們展示人民和軍隊的尊嚴,作出強而有力的攻擊,我們有能力反擊。」

烏克蘭人會利用他們能拿到的任何武器去反擊俄軍,無論這些武器來自外國盟友,還是來自俄國的敵人。

