疫情再有升溫跡象 春假出遊應做什麼考量（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

目前歐洲和亞洲的疫情有逐漸再次升溫的跡象,隨著春假即將到來,在安排出遊的時候,應該做什麼樣的考量?

近日來有到灣區機場的話,會發現班機比自疫情開始以來有所增加,而出遊的人也多了。

有民眾說:「現在不覺得恢復到以往的人流量,進出機場相當快,我在飛機上和機場裡都有戴口罩。」

歐洲和亞洲多國在疫情管控方面,近日來放鬆遊客入境管制,特別是已經接種完整疫苗和加強劑的遊客,不少國家已經不需要旅客隔離或提供病毒檢測,例如法國、德國、意大利等國家,但是回國還是需要陰性病毒檢測。

舊金山加大傳染病學專家陳子平醫生說:「旅遊限制並無有力證據顯示能減輕疫情,但這還是美國的政策,從旅遊來看現在出國容易,但你可能會滯留在國外,因為必須有陰性病毒檢測才能回來。」

而年輕人在春假期間,會增加和其他人聚集的機會,相對提高感染病毒的風險,加上歐洲目前的疫情有上升的趨勢,是否會導致新一波疫情?

陳子平醫生說:「我認為病例增加是必然的,但是否會達到另一波疫情的程度有待觀察,但好消息是,現在全球傳播中的病毒,主要是Omicron和相似的病毒株,而很多人已感染過Omicron,再次感染它則非常罕見。」

陳子平醫生表示,最高風險的是還沒有接種疫苗,也還沒有染過疫的人和小孩。

而要是旅遊的話,坐飛機染疫的風險,比機場餐廳吃飯或經過安檢來得低,而戴口罩還是最好的保護,包括在廁所內。

至於開車出遊則比較能夠控制風險,例如知道身邊的人是誰。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。