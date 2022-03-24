疫情再有升溫跡象 春假出遊應做什麼考量（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

目前歐洲和亞洲的疫情有逐漸再次升溫的跡象，隨著春假即將到來，在安排出遊的時候，應該做什麼樣的考量？

近日來有到灣區機場的話，會發現班機比自疫情開始以來有所增加，而出遊的人也多了。

有民眾說：「現在不覺得恢復到以往的人流量，進出機場相當快，我在飛機上和機場裡都有戴口罩。」

歐洲和亞洲多國在疫情管控方面，近日來放鬆遊客入境管制，特別是已經接種完整疫苗和加強劑的遊客，不少國家已經不需要旅客隔離或提供病毒檢測，例如法國、德國、意大利等國家，但是回國還是需要陰性病毒檢測。

舊金山加大傳染病學專家陳子平醫生說：「旅遊限制並無有力證據顯示能減輕疫情，但這還是美國的政策，從旅遊來看現在出國容易，但你可能會滯留在國外，因為必須有陰性病毒檢測才能回來。」

而年輕人在春假期間，會增加和其他人聚集的機會，相對提高感染病毒的風險，加上歐洲目前的疫情有上升的趨勢，是否會導致新一波疫情？

陳子平醫生說：「我認為病例增加是必然的，但是否會達到另一波疫情的程度有待觀察，但好消息是，現在全球傳播中的病毒，主要是Omicron和相似的病毒株，而很多人已感染過Omicron，再次感染它則非常罕見。」

陳子平醫生表示，最高風險的是還沒有接種疫苗，也還沒有染過疫的人和小孩。

而要是旅遊的話，坐飛機染疫的風險，比機場餐廳吃飯或經過安檢來得低，而戴口罩還是最好的保護，包括在廁所內。

至於開車出遊則比較能夠控制風險，例如知道身邊的人是誰。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。