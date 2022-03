【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)提出基礎設施和消防安全改善計劃,以防止山火發生,但電費就要加價。

根據計劃,2023年電費將上漲18%,這意味著一般用戶平均每月要額外多付31.41美元,到2026年,電費還將每月增加58美元。

倡導能源改革的組織TURN表示,今年PG&E用戶,每月的電費已上漲近兩成,而在週一晚上的公開聽證會上,許多用戶就對加價表示關注。

加州公用事業委員會將審議PG&E提出的計劃,並會決定是否批准加價。

