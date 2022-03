受俄烏戰事影響 油價和商品期貨價格齊升

【KTSF】

俄羅斯和烏克蘭都是全球主要糧食出口國,受到俄烏戰事影響,油價和商品期貨價格齊齊上升。

紐約期油週三繼續升,每桶一度升上114元,小麥和玉米期貨價格也繼續上漲。

有部份買家改為向美國購買小麥,導致美國農產銷售急升。

由於俄羅斯也是肥料主要出口國,因此肥料價格不斷上漲,如果農民減少使用化肥,就會直接影響小麥的總產量。

有分析指出,俄烏兩國的小麥生產,佔全球總產量3分之1,雖然今年的農作物在俄烏戰事之前已經開始種植,但由於能源成本高企,以及對地緣政治安全的考慮,農作物的收成和運費就面臨挑戰。

過去幾十年來,小麥期貨價格都保持穩定,但俄烏戰事爆發之後,小麥期貨就大幅飆升2至4倍以上,升至2008年金融海嘯以來最高水平。

專家形容,這種價格暴漲,顯得更加急速和無秩序,預測價格還會繼續升。

