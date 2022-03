紐森提百億救助計劃 包括向加州每位車主派最多800元（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

由於加州汽油價格高企,州長紐森提出110億美元的救助計劃,當中包括向每位車主派發最多800元。

州長紐森提出110億美元的救助計劃,當中90億美元直接支付給加州登記的車主,每輛車400元,每人最多兩輛車,即最多可以獲得800元。州政府將以轉帳卡(debit card)的形式,發放給所有登記的車主,當局會依汽車登記作準,當局指每名加州司機一年平均花約300元在汽油稅。

計劃的另外20億元將用於其他方面,包括用7億5千萬元,免費提供三個月的公共交通,全州每日有約300萬人乘搭公共交通工具,他們將不用付車資三個月。

6億元暫緩收取柴油消費稅率一年,還有5億多會用於暫停徵收,依照通脹調整的汽油稅。

計劃還建議撥款5億元,用於支持其他交通計劃,例如步行和騎單車項目,另外亦會鼓勵更多加州人使用零排放車輛和建造更多充電站。

紐森政府將在未來幾天與立法機關會面討論細節,一旦獲得批准,車主最早可以在今年7月收到款項。

