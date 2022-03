【KTSF 朱慧琪報導】

路易斯安那州新奧爾良市週二晚發生龍捲風,造成至少2人死亡,幾千人斷電。

週二晚有至少兩股龍捲風吹襲新奧爾良市,有汽車、屋頂損毀,幾千人斷電。

這股風暴是從德州吹到南卡羅來納州,至今兩人因天氣原因死亡,並有多人受傷。

路州州長John Bel Edwards說:「我們會盡所能清理這個地區,清除碎片,恢復電力,使大家生活恢復正常。」

國家氣象局指,龍捲風分別在新奧良東南邊沿的St. Bernard Parish及 Lacombe登陸。

國家氣象局估計,風暴至少屬EF3級,風力時速至少136英里,屬嚴重損害程度,龍捲風暴中EF5是屬於最高級別。

