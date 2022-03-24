Moderna指如獲當局批准 嬰兒幼童最快暑假前可接種新冠疫苗

【KTSF 梁展穎報導】

Moderna藥廠週三公布幼兒新型肺炎疫苗第三期臨床研究結果，指小童的疫苗和成人的疫苗有相同保護力，假如得到監管機構的批准，嬰兒、幼兒和學齡前兒童，最快可以在暑假前接種新型肺炎疫苗。

全國有1800萬名5歲或以下的幼兒未有接種新型肺炎疫苗，不少父母期待幼兒可以接受疫苗注射，不過他們對疫苗延期推出和保護力感到失望。

現在5歲或以上學童，可以接受Pfizer小童劑量的疫苗，而成人劑量的疫苗，就是給予12歲或以上的人士。

Pfizer正在測試小劑量的疫苗，給予5歳或以下的小童，但研究顯示，兩針的保護力不足，小童可能要注射第三針加強劑，才能抵抗病毒感染，預計4月初會有硏究結果。

Moderna說，藥廠週三公布幼兒疫苗第三期臨床研究結果，參加者是5千名6歲以下注射了兩劑新型冠狀病毒疫苗的幼兒。

Moderna藥廠主席Stephen Hoge說：「好消息是我們已經完成最後的測試，這代表著小童的疫苗和成人的疫苗有相同保護力。」

Moderna說，這些小劑量的疫苗符合安全標準，疫苗的副作用是輕微發燒，就像接種其他疫苗一樣，藥廠會在未來的數個星期向美國和歐洲監管當局，申請授權為6歲或以下的幼兒接種兩劑新型肺炎疫苗。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。