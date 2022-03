Moderna指如獲當局批准 嬰兒幼童最快暑假前可接種新冠疫苗

【KTSF 梁展穎報導】

Moderna藥廠週三公布幼兒新型肺炎疫苗第三期臨床研究結果,指小童的疫苗和成人的疫苗有相同保護力,假如得到監管機構的批准,嬰兒、幼兒和學齡前兒童,最快可以在暑假前接種新型肺炎疫苗。

全國有1800萬名5歲或以下的幼兒未有接種新型肺炎疫苗,不少父母期待幼兒可以接受疫苗注射,不過他們對疫苗延期推出和保護力感到失望。

現在5歲或以上學童,可以接受Pfizer小童劑量的疫苗,而成人劑量的疫苗,就是給予12歲或以上的人士。

Pfizer正在測試小劑量的疫苗,給予5歳或以下的小童,但研究顯示,兩針的保護力不足,小童可能要注射第三針加強劑,才能抵抗病毒感染,預計4月初會有硏究結果。

Moderna說,藥廠週三公布幼兒疫苗第三期臨床研究結果,參加者是5千名6歲以下注射了兩劑新型冠狀病毒疫苗的幼兒。

Moderna藥廠主席Stephen Hoge說:「好消息是我們已經完成最後的測試,這代表著小童的疫苗和成人的疫苗有相同保護力。」

Moderna說,這些小劑量的疫苗符合安全標準,疫苗的副作用是輕微發燒,就像接種其他疫苗一樣,藥廠會在未來的數個星期向美國和歐洲監管當局,申請授權為6歲或以下的幼兒接種兩劑新型肺炎疫苗。

