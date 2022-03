洛杉磯聯合學區結束學校室內強制口罩令（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

加州最大的公立學區洛杉磯聯合學區(LAUSD)週三宣布結束室內強制口罩令,家長們依舊意見不一。

加州最大的公立學區洛杉磯聯合校區,也是全美的第二大公立學區,有超過64萬名學生。

從2月22日開始,洛杉磯校區取消了對校園學生的教職員工的戶外強制口罩令,在室內仍需佩戴口罩。

到了3月18日,洛杉磯聯合校區與地區教師工會達成協議,決定在週三解除室內強制口罩令,這是這個學區的學生兩年來首次可以在不戴口罩的情況下上課。

對於摘不摘口罩的爭議,家長們的意見依舊有分歧。

有家長說:「能看到對方的臉我覺得是一件好事,但他們覺得不安全,他們不想露出臉來,我覺得這樣不好。」

另一名家長說:「我告訴他們需要一直都帶著口罩,雖然疫情會變得更好,但是現在我還是覺得不放心。」

小區和教師工會的協議還要求繼續對學生和教師做新冠測試,並且4月份再次評估。

