洛杉磯聯合學區結束學校室內強制口罩令（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

加州最大的公立學區洛杉磯聯合學區（LAUSD）週三宣布結束室內強制口罩令，家長們依舊意見不一。

加州最大的公立學區洛杉磯聯合校區，也是全美的第二大公立學區，有超過64萬名學生。

從2月22日開始，洛杉磯校區取消了對校園學生的教職員工的戶外強制口罩令，在室內仍需佩戴口罩。

到了3月18日，洛杉磯聯合校區與地區教師工會達成協議，決定在週三解除室內強制口罩令，這是這個學區的學生兩年來首次可以在不戴口罩的情況下上課。

對於摘不摘口罩的爭議，家長們的意見依舊有分歧。

有家長說：「能看到對方的臉我覺得是一件好事，但他們覺得不安全，他們不想露出臉來，我覺得這樣不好。」

另一名家長說：「我告訴他們需要一直都帶著口罩，雖然疫情會變得更好，但是現在我還是覺得不放心。」

小區和教師工會的協議還要求繼續對學生和教師做新冠測試，並且4月份再次評估。

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