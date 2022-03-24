參院通過永久實施夏令時間法案 仍需眾院支持（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州選民在4年前通過提案，支持全年實施夏令時間，但至今加州民眾仍然每年都要調校時鐘兩次，日前佛羅里達州共和黨籍聯邦參議員Marco Rubio提出的永久實施夏令時間法案，在參議院過關，當年推動加州提案的前州眾議員朱感生希望全民重視Rubio的這項法案，讓全年都實施夏令時間。

今年的夏令時間在3月12日調快一小時，預計在11月6日再調整到標準時間，每年設定夏令時間的法案，是在上世紀70年代由總統簽署通過，而在上星期有了新的變化。

聯邦參議院在上星期二一致通過立法，夏令時間將從明年開始常設不變，不過這項法案仍須獲眾議院支持，其後再由總統拜登簽署成法律。

而加州目前是夏令時間，到傍晚6，7點天還是很亮，一直提倡全年實行夏令時間的前州眾議員朱感生週三在南灣Milpitas召開記者會，支持國會通過議案，全年改用夏令時間。

他提到他當初有這個想法，是源自2015年一次看牙科醫生的經歷，當時牙醫從健康角度問他，為什麼不能夠永遠的停留夏令時間，而從那時開始，朱感生就作出多方面的研究。

朱感生說：「他們覺得如果日照長一點，還有日光的話，會更想做出去買東西，去吃飯，幫助他們的小商業。」

朱感生希望全民都能重視這項法案，並期望這項議題能早日列入議會議程。

朱感生說：「現在如果我們可以要求眾議院議長佩洛西，將這個議案放到他們的議程，因為議長有這個能力。」

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