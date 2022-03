參院通過永久實施夏令時間法案 仍需眾院支持（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州選民在4年前通過提案,支持全年實施夏令時間,但至今加州民眾仍然每年都要調校時鐘兩次,日前佛羅里達州共和黨籍聯邦參議員Marco Rubio提出的永久實施夏令時間法案,在參議院過關,當年推動加州提案的前州眾議員朱感生希望全民重視Rubio的這項法案,讓全年都實施夏令時間。

今年的夏令時間在3月12日調快一小時,預計在11月6日再調整到標準時間,每年設定夏令時間的法案,是在上世紀70年代由總統簽署通過,而在上星期有了新的變化。

聯邦參議院在上星期二一致通過立法,夏令時間將從明年開始常設不變,不過這項法案仍須獲眾議院支持,其後再由總統拜登簽署成法律。

而加州目前是夏令時間,到傍晚6,7點天還是很亮,一直提倡全年實行夏令時間的前州眾議員朱感生週三在南灣Milpitas召開記者會,支持國會通過議案,全年改用夏令時間。

他提到他當初有這個想法,是源自2015年一次看牙科醫生的經歷,當時牙醫從健康角度問他,為什麼不能夠永遠的停留夏令時間,而從那時開始,朱感生就作出多方面的研究。

朱感生說:「他們覺得如果日照長一點,還有日光的話,會更想做出去買東西,去吃飯,幫助他們的小商業。」

朱感生希望全民都能重視這項法案,並期望這項議題能早日列入議會議程。

朱感生說:「現在如果我們可以要求眾議院議長佩洛西,將這個議案放到他們的議程,因為議長有這個能力。」

