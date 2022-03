東航墜機主要撞擊點基本確定 尋回引擎等殘骸

【有線新聞】

中國國家應急處置指揮部稱,已基本確定墜機的主要撞擊點,也找到飛機引擎等殘骸,至於之前找到的黑盒,不排除儲存資料的部分已損壞。

指揮部指,目前已找到超過180件屬於飛機的零件,包括引擎的扇葉、渦輪及吊架的殘骸,同時也找到超過20件遇難者遺物和部分遺體殘骸,也已移交調查工作組跟進。

指揮部又指,救援人員向東擴大了搜救範圍,目前已基本確定事故的主要撞擊點。

民航局航安辦主任朱濤說:「飛機大部分殘骸集中在主要撞擊點周圍,半徑30米左右的核心區域,深度從地表向下延伸最深處大約20米左右。」

至於之前找到的黑盒就已送達北京的解碼實驗室,但不排除儲存資料的部分已損毀,當局也正全力搜尋第二個黑盒。

有專家分析,雖然目前仍處於救援黃金時間,但搜索區域較核心區擴大超過10倍,加上現場雨勢不斷,第二個黑盒的信號發射器可能受損,令難度進一步加大。

另外,內地民航局宣布展開為期2周的行業安全檢查,確保航空運行和民眾生命安全。

有外國傳媒就引述美國國家運輸安全委員會消息指,原定受邀參與調查事故的美方專家或因簽證和檢疫要求而未能成行,目前他們亦未有具體行程安排。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。