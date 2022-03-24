東航墜機主要撞擊點基本確定 尋回引擎等殘骸

【有線新聞】

中國國家應急處置指揮部稱，已基本確定墜機的主要撞擊點，也找到飛機引擎等殘骸，至於之前找到的黑盒，不排除儲存資料的部分已損壞。

指揮部指，目前已找到超過180件屬於飛機的零件，包括引擎的扇葉、渦輪及吊架的殘骸，同時也找到超過20件遇難者遺物和部分遺體殘骸，也已移交調查工作組跟進。

指揮部又指，救援人員向東擴大了搜救範圍，目前已基本確定事故的主要撞擊點。

民航局航安辦主任朱濤說：「飛機大部分殘骸集中在主要撞擊點周圍，半徑30米左右的核心區域，深度從地表向下延伸最深處大約20米左右。」

至於之前找到的黑盒就已送達北京的解碼實驗室，但不排除儲存資料的部分已損毀，當局也正全力搜尋第二個黑盒。

有專家分析，雖然目前仍處於救援黃金時間，但搜索區域較核心區擴大超過10倍，加上現場雨勢不斷，第二個黑盒的信號發射器可能受損，令難度進一步加大。

另外，內地民航局宣布展開為期2周的行業安全檢查，確保航空運行和民眾生命安全。

有外國傳媒就引述美國國家運輸安全委員會消息指，原定受邀參與調查事故的美方專家或因簽證和檢疫要求而未能成行，目前他們亦未有具體行程安排。

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