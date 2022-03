加州新法案建議對炒短線營利購房者加徵25%附加稅（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為了打擊炒房的投機客,有加州眾議員提案,建議對於炒短線營利的購房者額外加徵25%的附加稅,不過有業內人士擔心,法案反而將推高房屋價格。

加州打房出新招,代表南加州聖地牙哥的州眾議員Chris Ward本月提出AB1771,加州住房投機買賣法案(California Housing Speculation Act).建議對於購入後三年內就脫手的房產業主,除了現行的收入所得課稅,淨資產利得(net capital gain),要額外加徵25%的附加稅,其後稅率會遞減,直到持有七年後賣出才不必課徵。

加州州眾議員Chris Ward說:「所以這個法案,加州住房投機買賣法案,真的要設法使用稅務政策,試圖創造一個抑制機制,針對做短期交易的人士,他們對下一任屋主提高價錢,然後將所有的錢拿走獲利。」

Ward指出,手上有大把現金的投機客,或是投資房產炒短線的買家,將房產競標價格炒高,讓一般人買房難上加難,法案能讓真正要買房自住的民眾受惠。

Ward說:「從收入所得的營利要課稅外,還會加上一個25%的附加稅,我們相信這會起到抑制作用,一開始投資客就退場,當他們不在房市內出價高於屋主,這些屋主就贏了,因為他們一開始就確保能買到房。」

舉例來說,如果法案通過,用100萬買進的房子,三年內用120萬出售的話,這20萬元的獲利,賣方除了要繳交現行的收入所得稅,還要加收5萬元的附加稅。

誠君地產仲介葛康誠(Ken Ko)說:「這對於投資的人當然會有一定的影響力,畢竟他在三年之內,如果市場景氣不樂觀,他的風險相對就高很多,他當然不願意把房子放在手上。」

從事南灣房地產仲介12年的葛康誠,以他的經驗指出,灣區獨棟房屋出售,通常十個買家offer當中,約有三、四個是投資型買家,儘管法案對打擊短線炒房有一定作用,卻不見得能抑制房價飆漲。

葛康誠說:「加價去買房子最主要的原因,就是利息太低了,熱錢太多了,這個其實是推動房價上漲,然後瘋狂地上漲,我覺得最主要的因素,加上股票,股票市場,尤其是灣區很多人,大部分都有股票選擇權,或者是把錢多的錢投在股市,賺了一大筆。」

在華裔社區,很多人將房地產視為很好的投資標的,也有房地產業內人士表示,雖然法案的立意良好,但實際上的操作有可能反而推高房價。

房屋仲介業者陳瓊憓(Jannie Chen)說:「房價會高居不下的一個最大的原因就是,我們根本就沒有房源,我們的庫存是非常低的,如果這個法案通過的話,我覺得對於我們一般的買房者,其實是會有更強勁一波的衝擊,就是目前持有房者,他們將會把房子放得更持久,那對於我們一般要買房的人,真的就是難上加難了。」

另外,陳瓊憓還質疑法案對於因轉換工作、離婚、傷殘和去世因素在短期內賣房的人士沒有豁免,不得不賣房的人士將會是一大稅務負擔。

對於法案已陸續引發社區內的反對聲音,提案的議員也做出回應。

Ward說:「在一個完美世界中,如果人們、投機者和大公司,都不做這些(炒房),那麼法案就不會有任何稅務影響。」

目前法案還在初步階段,本月已經提交到加州眾議院收入與稅務委員會,一共要通過五、六個委員會審議,才能送交全體會議表決。

由於涉及加稅,需要三分之二票數同意才算通過,如果法案順利獲得通過,將在明年實施。

Ward表示,歡迎民眾上網了解法案的詳細內容,網址是http://www.cahousingspeculation.org

