加州新法案建議對炒短線營利購房者加徵25%附加稅（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為了打擊炒房的投機客，有加州眾議員提案，建議對於炒短線營利的購房者額外加徵25%的附加稅，不過有業內人士擔心，法案反而將推高房屋價格。

加州打房出新招，代表南加州聖地牙哥的州眾議員Chris Ward本月提出AB1771，加州住房投機買賣法案（California Housing Speculation Act）．建議對於購入後三年內就脫手的房產業主，除了現行的收入所得課稅，淨資產利得（net capital gain），要額外加徵25%的附加稅，其後稅率會遞減，直到持有七年後賣出才不必課徵。

加州州眾議員Chris Ward說：「所以這個法案，加州住房投機買賣法案，真的要設法使用稅務政策，試圖創造一個抑制機制，針對做短期交易的人士，他們對下一任屋主提高價錢，然後將所有的錢拿走獲利。」

Ward指出，手上有大把現金的投機客，或是投資房產炒短線的買家，將房產競標價格炒高，讓一般人買房難上加難，法案能讓真正要買房自住的民眾受惠。

Ward說：「從收入所得的營利要課稅外，還會加上一個25%的附加稅，我們相信這會起到抑制作用，一開始投資客就退場，當他們不在房市內出價高於屋主，這些屋主就贏了，因為他們一開始就確保能買到房。」

舉例來說，如果法案通過，用100萬買進的房子，三年內用120萬出售的話，這20萬元的獲利，賣方除了要繳交現行的收入所得稅，還要加收5萬元的附加稅。

誠君地產仲介葛康誠（Ken Ko）說：「這對於投資的人當然會有一定的影響力，畢竟他在三年之內，如果市場景氣不樂觀，他的風險相對就高很多，他當然不願意把房子放在手上。」

從事南灣房地產仲介12年的葛康誠，以他的經驗指出，灣區獨棟房屋出售，通常十個買家offer當中，約有三、四個是投資型買家，儘管法案對打擊短線炒房有一定作用，卻不見得能抑制房價飆漲。

葛康誠說：「加價去買房子最主要的原因，就是利息太低了，熱錢太多了，這個其實是推動房價上漲，然後瘋狂地上漲，我覺得最主要的因素，加上股票，股票市場，尤其是灣區很多人，大部分都有股票選擇權，或者是把錢多的錢投在股市，賺了一大筆。」

在華裔社區，很多人將房地產視為很好的投資標的，也有房地產業內人士表示，雖然法案的立意良好，但實際上的操作有可能反而推高房價。

房屋仲介業者陳瓊憓（Jannie Chen）說：「房價會高居不下的一個最大的原因就是，我們根本就沒有房源，我們的庫存是非常低的，如果這個法案通過的話，我覺得對於我們一般的買房者，其實是會有更強勁一波的衝擊，就是目前持有房者，他們將會把房子放得更持久，那對於我們一般要買房的人，真的就是難上加難了。」

另外，陳瓊憓還質疑法案對於因轉換工作、離婚、傷殘和去世因素在短期內賣房的人士沒有豁免，不得不賣房的人士將會是一大稅務負擔。

對於法案已陸續引發社區內的反對聲音，提案的議員也做出回應。

Ward說：「在一個完美世界中，如果人們、投機者和大公司，都不做這些（炒房），那麼法案就不會有任何稅務影響。」

目前法案還在初步階段，本月已經提交到加州眾議院收入與稅務委員會，一共要通過五、六個委員會審議，才能送交全體會議表決。

由於涉及加稅，需要三分之二票數同意才算通過，如果法案順利獲得通過，將在明年實施。

Ward表示，歡迎民眾上網了解法案的詳細內容，網址是http://www.cahousingspeculation.org

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