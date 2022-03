拜登訪歐和北約歐盟盟國開會商討俄烏戰事

【有線新聞】

美國總統拜登出訪比利時,稍後出席會議與北約等盟友商討俄烏戰事,預料會宣布新一輪對俄制裁。北約指會上將討論向烏克蘭鄰近盟國增兵,歐美也會商討措施逐步擺脫歐洲對俄羅斯能源依賴。

美國總統拜登乘搭空軍一號專機周三晚抵達比利時布魯塞爾,出席周四舉行的北約、七國集團和歐洲理事會會議。白宮官員指拜登在訪問期間,會和歐盟宣布新一輪針對俄國官員、富商和實體的制裁,防範俄羅斯設法迴避制裁,另外計劃發放新人道援助給烏克蘭民眾,強調拜登出訪是確保盟友團結一致,估計俄烏戰事難以很快結束。

北約近期已由波羅的海增加4萬兵力到黑海,北約指會上各方商討向保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利和斯洛伐克再增兵,並將向烏克蘭提供保護裝備,協助應對潛在的生化、放射性以至核武攻擊。

美國傳媒引述官員報道,會議將花不少時間討論俄羅斯一旦在烏克蘭戰事中使用化武或生化武器時如何應對。過往敘利亞戰事政府軍被指使用化武時,美英法三國曾空襲相關地點

路透社就引述峰會結論草稿報道,北約成員國領袖同意在年尾冬季前,合作購入天然氣、液化天然氣和氫氣和推出相關措施儲備燃氣,逐步減低對俄羅斯的能源依賴,歐盟計劃和美國商討確保未來兩年冬季液化天然氣供應,美國近3個月已加大輸出液化天然氣到歐洲。

歐盟將在下周五和中國國家主席習近平會談,白宮指拜登出訪期間和歐盟商討中俄關係,在會談前協調歐美訊息。

外界關注中國會否在經濟或軍事上協助俄羅斯。美國商務部長雷蒙多警告,若中國企業向俄羅斯輸出半導體,美國必會制裁。

