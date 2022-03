Santa Clara及San Mateo縣通過議案譴責俄羅斯侵略行為（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

隨著西方國家陸續作出制裁,譴責俄羅斯入侵烏克蘭,灣區Santa Clara縣及San Mateo縣的縣參議會亦分別向俄羅斯的侵略行為作出回應。

San Mateo縣參議會通過一項議案,支持烏克蘭及受戰亂影響的烏克蘭人民,亦保證San Mateo縣會歡迎烏克蘭難民。

提出議案的縣參事David Canepa表示,現在有300萬烏克蘭難民於世界各地尋求庇護,當中很多人滯留墨西哥邊境城市Tijuana,等候入境美國,所以直至普田這場非法的戰爭結束,他們有責任向不論男女老幼,尋求庇護的難民提供住屋及醫療協助,亦承諾San Mateo縣會歡迎烏克蘭難民。

另一方面,Santa Clara縣參議會就一致通過,終止與莫斯科自1994年起建立的姊妹縣關係,縣參事Cindy Chavez於一項聲明表示,會停止與俄羅斯政府合作,直至他們學會尊重人性應有的尊嚴。

聲明亦形容,終止姊妹縣關係的決定,是對俄羅斯野蠻入侵烏克蘭的行為作出強硬譴責,Chavez亦要求縣職員探討與烏克蘭相關地區建立關係的可能性。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。