灣區多縣污水驗出更多Omicron BA.2變種病毒（視頻）

灣區疫情雖然放緩,但是從上個月開始出現的Omicron BA.2變種病毒株,比原來的Omicron傳染性更高,Contra Costa縣、Santa Clara縣和舊金山(三藩市)已經從污水中驗出更多的BA.2 亞種病毒株。

Contra Costa縣衛生官員表示,疫情雖然趨緩,但是上個月開始在灣區發現的Omicron BA.2變種病毒株,已經佔該縣目前新冠肺炎病例中的一半,BA.2比原先Omicron變種的傳播率高出30%到50%。

該縣目前的七天平均單日確診是73宗,比上個星期下跌了13%,而住院人數也下跌24%至35人,而該縣目前的疫苗接種率是81%,12歲以上的居民中,超過一半接種了加強劑。

Santa Clara縣也從污水中驗出有更多的Omicron BA.2病毒株,但是現在還沒有導致病例增加。

但是美國歷來的疫情發展,跟在歐洲四到六個星期之後,所以醫學專家認為,美國國內會有新一波的Omicron BA.2病例出現。

