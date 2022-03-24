灣區多縣污水驗出更多Omicron BA.2變種病毒（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區疫情雖然放緩，但是從上個月開始出現的Omicron BA.2變種病毒株，比原來的Omicron傳染性更高，Contra Costa縣、Santa Clara縣和舊金山（三藩市）已經從污水中驗出更多的BA.2 亞種病毒株。

Contra Costa縣衛生官員表示，疫情雖然趨緩，但是上個月開始在灣區發現的Omicron BA.2變種病毒株，已經佔該縣目前新冠肺炎病例中的一半，BA.2比原先Omicron變種的傳播率高出30%到50%。

該縣目前的七天平均單日確診是73宗，比上個星期下跌了13%，而住院人數也下跌24%至35人，而該縣目前的疫苗接種率是81%，12歲以上的居民中，超過一半接種了加強劑。

Santa Clara縣也從污水中驗出有更多的Omicron BA.2病毒株，但是現在還沒有導致病例增加。

但是美國歷來的疫情發展，跟在歐洲四到六個星期之後，所以醫學專家認為，美國國內會有新一波的Omicron BA.2病例出現。

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