本台記者古琳嘉訪問在台親友談花蓮地震情況（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣這次地震的震央，就位於花蓮近海，本台記者古琳嘉的老家就在花蓮，她也訪問了幾位家人，談到地震當時的情況仍餘悸猶存。

古琳嘉的父親說：「一搖我就醒了，很久喔，從來沒有發生，就發現從來沒有這麼搖過，（搖了多久？）很久喔，覺得很久，兩次連續，第一次比較大一點，第二次沒有這麼大，不過也是不小，（都把你搖醒了？）不，搖醒是常常搖，不過這次特別，覺得特別大。」

由於台灣東部花蓮是地震頻發地區，當地人對地震已經習以為常，不過這次發生在半夜1時41分的強震震感明顯，很多人都在睡夢中被搖醒，住在花蓮市區的古庭瑋，在臉書上報平安並講述當地情況，表示地震後仍感到持續有微微的餘震，聽著鐵門輕輕地撞擊聲入睡，還調侃自己：「傳說中不怕地震的花蓮人也怕了！！」

她還說結合多個過往4、5級以上地震的陰影，以及餘震的頻繁程度，也直接回想到2月6日當時整晚幾乎無法好好睡的惡夢，她還聽到鄰居們把鐵門打開，維持逃生路線暢通，並關注是否傳來災情，所幸一切平安。

這次地震在台北也震感強烈，而台灣的地震預警，則在地震前發出警告。

古琳嘉的妹妹古玲瑄說：「（地震預警）有響了一下，想說應該不是地震，才響完沒多久，地震就真的開始搖得滿厲害的，(搖大概多久？）應該有三十秒，三十秒左右吧，然後因為又是大半夜地，會讓人家想起就是921大地震。」

這起地震之後餘震頻發，也讓台灣民眾度過了一個無法安眠的夜晚。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。