本台記者古琳嘉訪問在台親友談花蓮地震情況（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣這次地震的震央,就位於花蓮近海,本台記者古琳嘉的老家就在花蓮,她也訪問了幾位家人,談到地震當時的情況仍餘悸猶存。

古琳嘉的父親說:「一搖我就醒了,很久喔,從來沒有發生,就發現從來沒有這麼搖過,(搖了多久?)很久喔,覺得很久,兩次連續,第一次比較大一點,第二次沒有這麼大,不過也是不小,(都把你搖醒了?)不,搖醒是常常搖,不過這次特別,覺得特別大。」

由於台灣東部花蓮是地震頻發地區,當地人對地震已經習以為常,不過這次發生在半夜1時41分的強震震感明顯,很多人都在睡夢中被搖醒,住在花蓮市區的古庭瑋,在臉書上報平安並講述當地情況,表示地震後仍感到持續有微微的餘震,聽著鐵門輕輕地撞擊聲入睡,還調侃自己:「傳說中不怕地震的花蓮人也怕了!!」

她還說結合多個過往4、5級以上地震的陰影,以及餘震的頻繁程度,也直接回想到2月6日當時整晚幾乎無法好好睡的惡夢,她還聽到鄰居們把鐵門打開,維持逃生路線暢通,並關注是否傳來災情,所幸一切平安。

這次地震在台北也震感強烈,而台灣的地震預警,則在地震前發出警告。

古琳嘉的妹妹古玲瑄說:「(地震預警)有響了一下,想說應該不是地震,才響完沒多久,地震就真的開始搖得滿厲害的,(搖大概多久?)應該有三十秒,三十秒左右吧,然後因為又是大半夜地,會讓人家想起就是921大地震。」

這起地震之後餘震頻發,也讓台灣民眾度過了一個無法安眠的夜晚。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。