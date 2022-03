台灣花蓮縣地震震感強烈 災情陸續傳出（視頻）

【KTSF】

台灣花蓮縣近海地區在當地時間星期三凌晨發生黎克特制6.6級地震,各地災情也陸續傳出。

凌晨1點41分發生6.6級地震,在花蓮玉里就有5級,在玉里醫院祥和園區外的「玉興橋」,橋墩大斷裂。工作人員立刻圍起警戒。

玉興橋上週才在安裝鋼樑,這週就碰上大地震變成斷橋,橋樑斷裂了高達28根斷樑,公路局人員立刻封閉南北路口,請民眾改道,必須等上午檢查沒問題後,再開放通行。

鄰近的台東也天降落石。

在台東長濱永福路段,出現了一顆跟人一樣高的大石頭,超過10噸重的巨石,就擋在路中央,目前無法通行,也已經通知台東工務段,台十一線87-89公里,也處處有落石就阻擋在車道中間,幸好當下沒有人車經過,連消防隊都變成受災戶。

原本台東消防局東河分隊,在做耐震補強的辦公廳,1樓牆面裂縫水泥也掉下來,值班台被壓到變形,消防隊只好把門拆下來繼續執勤,因為有更多民眾,備受災情所苦。

女兒牆倒塌有些壓倒民防,電線杆路燈都斷了,甚至還有老翁,在睡夢中被震下來窗戶砸到頭,導致額頭被割傷,消防隊緊急送到其他醫院。

一場地震讓民眾連醫院都不敢待,點滴跟監測設備都被推到戶外使用,地震讓人心有餘悸,也讓醫院警消同仁都忙壞了。

