舊金山日落區發生兩宗入屋劫案 受害人都是華裔

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區發生兩宗入屋搶劫案,事主都是華裔,兩宗案件不但只相隔約兩小時,就連案發地點距離也十分近。

警方表示,於週一上午約11點12接報有人入屋打劫,警員到位於舊金山日落區Judah街夾45 Avenue的現場調查,89歲華裔事主指出案發時剛回家,發現家中大閘被破壞而前門亦都打開,入屋後發現4個匪徒,其中一個匪徒用槍指向事主,其餘匪徒搶走事主身上的財物,並將事主推在地上,匪徒隨後登上一輛深色車逃走。

本台記者周二到現場看過,與事主同住的一名女士向本台表示,案發時89歲的華裔事主獨自於屋內,這個女士指這個社區治安尚算安全,但案發後她不敢出門。

案發後不久,週一中午時分,距離第一宗入屋搶劫案約11個街口,介乎Irving街與Judah街之間的45 Avenue,發生另一宗入屋搶劫案,當時屋裡面有3個華裔事主。

警方指,3個非洲裔匪徒強行進入屋內,持槍匪徒要求受害人交出財物,匪徒又在屋內搜掠,鄰居指出,這個社區治安也算好,她表示就算擔心也沒有用。

警方表示,兩宗案件的事主都沒有受傷,案件的案發地點與時間都十分相近,而匪徒都是登上一輛深色的車輛逃走,警方正調查兩宗案件是否由同一班人犯案。

