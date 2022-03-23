舊金山日落區發生兩宗入屋劫案 受害人都是華裔

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）日落區發生兩宗入屋搶劫案，事主都是華裔，兩宗案件不但只相隔約兩小時，就連案發地點距離也十分近。

警方表示，於週一上午約11點12接報有人入屋打劫，警員到位於舊金山日落區Judah街夾45 Avenue的現場調查，89歲華裔事主指出案發時剛回家，發現家中大閘被破壞而前門亦都打開，入屋後發現4個匪徒，其中一個匪徒用槍指向事主，其餘匪徒搶走事主身上的財物，並將事主推在地上，匪徒隨後登上一輛深色車逃走。

本台記者周二到現場看過，與事主同住的一名女士向本台表示，案發時89歲的華裔事主獨自於屋內，這個女士指這個社區治安尚算安全，但案發後她不敢出門。

案發後不久，週一中午時分，距離第一宗入屋搶劫案約11個街口，介乎Irving街與Judah街之間的45 Avenue，發生另一宗入屋搶劫案，當時屋裡面有3個華裔事主。

警方指，3個非洲裔匪徒強行進入屋內，持槍匪徒要求受害人交出財物，匪徒又在屋內搜掠，鄰居指出，這個社區治安也算好，她表示就算擔心也沒有用。

警方表示，兩宗案件的事主都沒有受傷，案件的案發地點與時間都十分相近，而匪徒都是登上一輛深色的車輛逃走，警方正調查兩宗案件是否由同一班人犯案。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。