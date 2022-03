【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區週一發生兩宗入屋搶劫案後,同日晚上發生兩宗持槍搶劫案,事主同樣是華裔。

警方指其中一宗案件發生於週一晚約9點,於舊金山Noriega街800號路段,事件中兩名20至25歲非洲裔男子持槍,搶走一對華裔男女的財物,包括銀包、護照、現金與一架車,受害人沒受傷。

另一宗案件事發於週一晚約8點半,位於舊金山Crystal街夾Alemany Blvd,一名非洲裔男子持槍,要求受害人將錢給予他,他攻擊受害人後帶著錢離開,受害人沒有生命危險。

