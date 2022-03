【KTSF】

多股強大的風暴在週一吹襲德州到明尼蘇達州,目前正在向東部移動,數以百萬美國人正受威脅。

CNN氣象專家Pedram Javaheri說:「風暴正移動到墨西哥灣沿岸各州,惡劣的天氣將持續,並且會引發大型破壞性的龍捲風。」

多股強大的風暴正席捲國內由南至北多個州,為各州帶來雪、雨和寒冷的惡劣天氣,數以百萬計美國人正受威脅。

部分州分更出現龍捲風,奧克拉荷馬州就受到至少一股龍捲風吹襲。

