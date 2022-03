俄軍調派軍艦轟炸烏克蘭南岸 人道物資車隊被阻截

【有線新聞】

俄軍繼續猛攻烏克蘭南部,更調派軍艦在亞速海助攻。烏克蘭總統澤連斯基指責俄軍阻截前往馬里烏波爾的人道物資車隊,扣留十多名救援人員,估計仍有10萬名平民被困當地。

烏克蘭南部港口重鎮馬里烏波爾,繼續受俄軍轟炸。俄軍發放進佔當地機場的片段,聲稱該處被用作烏克蘭部隊軍營。美國情報指,面對馬里烏波爾久攻不下,俄軍於克里米亞出動軍艦夾擊。

俄羅斯發布軍艦從海上發射導彈片段,聲稱是打擊烏克蘭軍事設施。烏克蘭亞速營則發放片段,顯示士兵發射導彈擊中俄軍巡邏艇。

在北部戰事方面,英國情報指目前戰況膠著,相信俄軍正重整旗鼓預備下一輪攻勢,企圖由哈爾科夫、馬里烏波爾,分途南北夾擊。

首都基輔周邊烏克蘭部隊轉守為攻,志願軍持續反擊進犯的俄軍。國防部宣稱收復西面城鎮馬卡里夫,重掌關鍵公路控制權,以防俄軍從西北面包抄基輔。

總統澤連斯基於日本國會視像發言,呼籲日本對俄羅斯實施禁運,又感謝日本帶領亞洲國家譴責俄羅斯入侵及對俄制裁。澤連斯基指,烏俄談判每日進行中,形容對話艱難、針鋒相對,但有逐步進展。

俄羅斯外長拉夫羅夫則批評烏方不斷改變立場。總統發言人則表明,一旦俄羅斯面臨存亡威脅會使用核武。華府譴責有關言論,形容並非負責任核國家應有行為。

