美方指俄烏開戰以來 俄軍作戰部隊已損失超過一成兵力

【KTSF 韓千繪報導】

美國國防部官員透露,俄烏開戰以來,俄軍作戰部隊已損失超過一成兵力,而俄國總統普田的發言人說,俄羅斯不排除使用核子武器的可能性。

美國國防部官員週二引述情報消息評估說,俄烏開戰以來,俄軍作戰部隊已損失超過一成兵力,也是俄軍作戰部隊人數一個月前開打以來,首次低過90%,在烏克蘭週邊範圍的俄軍,並非全部都是作戰部隊,當中許多都是提供軍事支援。

消息指,俄軍地面部隊在烏克蘭各地,特別是在首都基輔周圍,大致上仍然停滯不前,俄軍距離基輔市中心仍然保持在約十英哩範圍內,而烏克蘭的抗戰被形容為快速和敏捷。

在烏克蘭南部被俄軍攻陷的港口城市馬里烏波爾,俄軍船隻首次從海上發射炮彈,反映出俄軍的地面戰似乎有困難,俄軍要靠長程導彈轟炸城市,往往會造成平民傷亡慘重。

俄軍至今都無法在陸空方面取得優勢,海上優勢也都成為疑問,尤其是近日黑海艦隊的基地塞瓦斯托波爾港,當局傳出消息指,俄國黑海艦隊的副司令安德烈-帕里在馬里烏波爾戰役中身亡,基於司令不能離開艦艇,副司令的死因引來外界紛紛的忖測是否涉及暗殺,如果屬實,就反映俄國海軍軍心不穩。

面對戰事失利以及國際加強制裁,俄國總統普田的發言人週二接受CNN專訪時表示,俄羅斯不排除使用核武的可能性。

克里姆林宮發言人Dmitry Peskov說:「我們有一個國內安全概念,這是公開的,你大可閱讀所有核武使用的理由,所以事關一國的生存威脅,它(核武)就可按照我們的概念而被使用。」

普田在出兵烏克蘭三天後,曾下令將俄國的核武部隊置於高度警戒狀態,以回應國際的制裁,但美國並未有改變核武警戒級別,只是與歐盟更強力制裁俄國。

總統拜登本星期四出訪歐洲,與北約盟友和歐盟領袖會面時,預料將會宣布向俄羅斯實施額外的制裁措施。

消息透露,下一輪的制裁,將會集中於執行方面,包括阻止任何國家企圖幫助俄羅斯逃避經濟制裁,同時也會宣布聯合行動,以減低歐洲依賴俄國的氣體。

