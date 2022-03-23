美方指俄烏開戰以來 俄軍作戰部隊已損失超過一成兵力

【KTSF 韓千繪報導】

美國國防部官員透露，俄烏開戰以來，俄軍作戰部隊已損失超過一成兵力，而俄國總統普田的發言人說，俄羅斯不排除使用核子武器的可能性。

美國國防部官員週二引述情報消息評估說，俄烏開戰以來，俄軍作戰部隊已損失超過一成兵力，也是俄軍作戰部隊人數一個月前開打以來，首次低過90%，在烏克蘭週邊範圍的俄軍，並非全部都是作戰部隊，當中許多都是提供軍事支援。

消息指，俄軍地面部隊在烏克蘭各地，特別是在首都基輔周圍，大致上仍然停滯不前，俄軍距離基輔市中心仍然保持在約十英哩範圍內，而烏克蘭的抗戰被形容為快速和敏捷。

在烏克蘭南部被俄軍攻陷的港口城市馬里烏波爾，俄軍船隻首次從海上發射炮彈，反映出俄軍的地面戰似乎有困難，俄軍要靠長程導彈轟炸城市，往往會造成平民傷亡慘重。

俄軍至今都無法在陸空方面取得優勢，海上優勢也都成為疑問，尤其是近日黑海艦隊的基地塞瓦斯托波爾港，當局傳出消息指，俄國黑海艦隊的副司令安德烈-帕里在馬里烏波爾戰役中身亡，基於司令不能離開艦艇，副司令的死因引來外界紛紛的忖測是否涉及暗殺，如果屬實，就反映俄國海軍軍心不穩。

面對戰事失利以及國際加強制裁，俄國總統普田的發言人週二接受CNN專訪時表示，俄羅斯不排除使用核武的可能性。

克里姆林宮發言人Dmitry Peskov說：「我們有一個國內安全概念，這是公開的，你大可閱讀所有核武使用的理由，所以事關一國的生存威脅，它（核武）就可按照我們的概念而被使用。」

普田在出兵烏克蘭三天後，曾下令將俄國的核武部隊置於高度警戒狀態，以回應國際的制裁，但美國並未有改變核武警戒級別，只是與歐盟更強力制裁俄國。

總統拜登本星期四出訪歐洲，與北約盟友和歐盟領袖會面時，預料將會宣布向俄羅斯實施額外的制裁措施。

消息透露，下一輪的制裁，將會集中於執行方面，包括阻止任何國家企圖幫助俄羅斯逃避經濟制裁，同時也會宣布聯合行動，以減低歐洲依賴俄國的氣體。

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