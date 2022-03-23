新型肺炎新症歐洲反彈 料美國兩週內跟隨

March 23, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(dronepicr / Flickr / CC BY 2.0)

【KTSF 朱慧琪報導】

隨著新型肺炎新症在歐洲反彈，衛生官員預測，美國疫情在兩週內同樣會反彈，專家警告，美國民眾是時候作準備。

在英國，新症再次攀升，大部份是感染Omicron BA.2變種，衛生官員表示，英國發生的事，很可能在兩週內也會在美國發生。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說：「要著眼留意英國的趨勢。」

Fauci指出，美國病例會上升，但不會激增，雖然Omicron BA.2比原始Omicron變種病毒株更具傳播性，但表示，目前看不到英國住院率有上升。

Fauci說：「有趣的情況是，新症上升，但目前看來，並無導致任何嚴重徵狀。」

聯邦疾控中心（CDC）數據指出，上週確診新症中，Omicron BA.2佔近35%，高於再上週的22%，Fauci警告，美國民眾是時候，為即將來臨的另一波疫情作準備，包括增加抗病毒藥物、檢測供應和疫苗接種。

Fauci說：「我們不能說已搞定了，我們要靈活應對。」

與此同時，FDA疫苗委員會於4月6日討論，未來是否需要接種另一劑新型肺炎加強針，以及是否需要每年打一針，就好像接種流感疫苗一樣。

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