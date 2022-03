新型肺炎新症歐洲反彈 料美國兩週內跟隨

【KTSF 朱慧琪報導】

隨著新型肺炎新症在歐洲反彈,衛生官員預測,美國疫情在兩週內同樣會反彈,專家警告,美國民眾是時候作準備。

在英國,新症再次攀升,大部份是感染Omicron BA.2變種,衛生官員表示,英國發生的事,很可能在兩週內也會在美國發生。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說:「要著眼留意英國的趨勢。」

Fauci指出,美國病例會上升,但不會激增,雖然Omicron BA.2比原始Omicron變種病毒株更具傳播性,但表示,目前看不到英國住院率有上升。

Fauci說:「有趣的情況是,新症上升,但目前看來,並無導致任何嚴重徵狀。」

聯邦疾控中心(CDC)數據指出,上週確診新症中,Omicron BA.2佔近35%,高於再上週的22%,Fauci警告,美國民眾是時候,為即將來臨的另一波疫情作準備,包括增加抗病毒藥物、檢測供應和疫苗接種。

Fauci說:「我們不能說已搞定了,我們要靈活應對。」

與此同時,FDA疫苗委員會於4月6日討論,未來是否需要接種另一劑新型肺炎加強針,以及是否需要每年打一針,就好像接種流感疫苗一樣。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。