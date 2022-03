【KTSF 張麗月報導】

3名青少年週一下午在光天化日下,企圖打劫舊金山(三藩市)華埠一間攝影器材店,雙方大打出手。

案發現場位於Grant街800號地段,介乎Clay街和Washington街之間一間售賣攝影器材的舖頭,店主不是華裔。

在週一下午3點20分左右,3名青少年走入店舖,首先問攝影機的價錢,逗留幾分鐘後離去,半小時候又折返店舖,3名青少年突然發難,涉嫌用斧頭打爛玻璃櫃台,企圖搶劫,店東和職員,以及隔離店舖的東主加入幫忙,雙方大打出手,擊退這些青少年,最後隔離的店東受傷。

店舖東主表示,今次事件令他非常擔心,因為這班青少年日後可能會返回店舖搞事,如果日後他們持槍的話,就更加令人擔心,警方表示會徹查案件。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。