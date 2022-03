尋獲東航黑盒初步判定為語音記錄器 已發現人體組織碎片

【有線新聞】

東航墜機事故,搜救人員發現部分人體組織碎片,也找到其中一個黑盒,初步證實是駕駛艙語音記錄器,會送往北京解碼。另外內地網絡流傳一段內部錄音,聲稱空管和附近機組人員多次向客機呼叫,但收不到回應。

東航飛行事故國家應急處置指揮部星期三召開吹風會,指救援隊伍在事故現場發現了人體組織碎片。

廣西自治區消防救援總隊總隊長鄭西說:「截至今天(星期三)晚上19時,消防救援人員共搜尋區域面積4.6萬平方米,發現部分飛機殘骸和人體組織碎片,已移交調查工作組。」

指揮部又說找到的黑盒,初步證實是駕駛艙語音記錄器,會送往北京的民航專業機構進行解碼。

空難發生後,東航即時停飛旗下所有737-800客機,東航強調現階段安全最為重要,他們有足夠運力應付,相信對航班安排不會有太大影響。

有知情人士向內地傳媒表示,失事客機副機長張正平有40年飛行經驗,原定今年退休,在2011年獲內地民航局頒發「功勛飛行員」獎章,成為東航第一批 「五星機長」。

內地網上周三流傳一段聲稱是事故發生前的內部錄音,聽到空管和附近機組人員,曾多次向失事客機MU5735呼叫,但對方並無回應:「3拐(7)64麻煩在121.5裏面,嘗試叫一下東方5拐(7)35。(呼叫)東方的5拐(7)35,南方3拐(7)64。5拐(7)35,南方3拐(7)64。東方5拐(7)35,上航9256,121.5叫。」到底事發時機上發生甚麼情況,將會是找出失事原因的關鍵。

另一方面,搜救人員對比過衛星影像,發現在墜機事故前,失事區域有茂密植被覆蓋,事發後該處一片焦黑,土地裸露,並有白色斑點,初步估計搜尋範圍超過2萬平方米,而且只以平面範圍計算,而實際上現場高低落差大,加上當地持續下大雨,有可能引發小型山泥傾瀉,飛機殘骸或被泥濘覆蓋,進一步增加搜索難度。

