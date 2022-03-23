尋獲東航黑盒初步判定為語音記錄器 已發現人體組織碎片

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東航墜機事故，搜救人員發現部分人體組織碎片，也找到其中一個黑盒，初步證實是駕駛艙語音記錄器，會送往北京解碼。另外內地網絡流傳一段內部錄音，聲稱空管和附近機組人員多次向客機呼叫，但收不到回應。

東航飛行事故國家應急處置指揮部星期三召開吹風會，指救援隊伍在事故現場發現了人體組織碎片。

廣西自治區消防救援總隊總隊長鄭西說：「截至今天（星期三）晚上19時，消防救援人員共搜尋區域面積4.6萬平方米，發現部分飛機殘骸和人體組織碎片，已移交調查工作組。」

指揮部又說找到的黑盒，初步證實是駕駛艙語音記錄器，會送往北京的民航專業機構進行解碼。

空難發生後，東航即時停飛旗下所有737-800客機，東航強調現階段安全最為重要，他們有足夠運力應付，相信對航班安排不會有太大影響。

有知情人士向內地傳媒表示，失事客機副機長張正平有40年飛行經驗，原定今年退休，在2011年獲內地民航局頒發「功勛飛行員」獎章，成為東航第一批 「五星機長」。

內地網上周三流傳一段聲稱是事故發生前的內部錄音，聽到空管和附近機組人員，曾多次向失事客機MU5735呼叫，但對方並無回應：「3拐(7)64麻煩在121.5裏面，嘗試叫一下東方5拐(7)35。(呼叫)東方的5拐(7)35，南方3拐(7)64。5拐(7)35，南方3拐(7)64。東方5拐(7)35，上航9256，121.5叫。」到底事發時機上發生甚麼情況，將會是找出失事原因的關鍵。

另一方面，搜救人員對比過衛星影像，發現在墜機事故前，失事區域有茂密植被覆蓋，事發後該處一片焦黑，土地裸露，並有白色斑點，初步估計搜尋範圍超過2萬平方米，而且只以平面範圍計算，而實際上現場高低落差大，加上當地持續下大雨，有可能引發小型山泥傾瀉，飛機殘骸或被泥濘覆蓋，進一步增加搜索難度。

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