灣區捷運(BART)本月初因為電纜故障問題,而中斷穿梭東灣列治文市和舊金山國際機場的紅線,週二開始恢復服務。

灣區捷運的紅線,在3月6日因為El Cerrito站和Ashby站之間的電纜斷裂,而停止服務,當局表示,損壞電纜還沒有維修,但是能夠從其他電力站取電。

紅線目前恢復服務,使用的是5個車廂的短形列車,但是當局也會增加列車班次,當局提醒民眾,要在月台中間部位等車。

至於什麼時候能夠修復損壞電纜,和恢復使用十個車廂的列車,捷運當局還沒有提供一個時間表。

