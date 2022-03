【KTSF 歐志洲報導】

加州因為疫情實施的租客逼遷禁令將在4月1日失效,租客權益人士表示,這將會引發一波逼遷海嘯,導致許多人無家可歸。

從4月1日開始,加州緊急租金協助計劃,將停止接受疫情租金補助的申請,而逼遷禁令也將在同時間失效,這意味著,房東可以向因為疫情而拖欠租金的租客發逼遷通知。

但是租戶權益人士引述一份研究顯示,申請疫情租金協助的534,666人當中,有超過366,000人,也就是68%的申請人當中,還沒有獲得批准,還在等待獲得補助。

租戶Jenise Dixon說:「我們不知道應該怎麼做,這壓力導致的焦慮和沮喪,非常巨大,這個要幫助租戶的計劃,沒能有效實行,和需要這麼久的時間得到幫助,這並不是我們的錯。」

租客權益人士表示,希望州長紐森將逼遷禁令延長到8月。

