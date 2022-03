華府將限制部分中國官員簽證 指涉跨國鎮壓

【有線新聞】

美國國務卿布林肯指有中國官員涉嫌跨國鎮壓少數民族等人士,華府會限制他們的簽證。在北京,中國外交部敦促美國立即撤銷制裁,否則會對等反制。

美國國務卿布林肯發聲明,批評部分中國官員在中國境內及境外包括美國參與打壓少數族裔及宗教人士等行為。布林肯表明華府反對此類騷擾、恐嚇、監控和綁架行徑,包括鎖定逃亡海外尋求庇護、為弱勢族群發聲的美國公民,美國將對該批官員實施簽證限制,並繼續以外交和經濟措施追究責任,但未有指明涉及哪位官員。他呼籲北京當局停止跨國鎮壓行為、結束在新疆的種族滅絕和反人類罪行,以及停止西藏鎮壓政策和打壓香港基本自由等侵犯人權的行為。

在北京,中國外交部發言人汪文斌敦促美國立即撤銷相關制裁,否則將有對等反制,「美方的聲明充斥著意識型態的偏見和政治謊言,對中方進行污蔑抹黑,不斷打壓中方官員,違反國際法和國際關係基本准則,粗暴干涉中國內政。」

汪文斌反指美國以保護人權為名對其他國家打壓制裁,才是世界上最大的人權侵犯者。

