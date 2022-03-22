加州有議員提案為無證勞工提供失業金福利（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

目前失業的無證人士無法申請失業保險給付，有加州州眾議員提出一項領航計劃法案，建議向被排除領取失業金的加州無證勞工，提供失業金福利。

這項攸關失業金福利的AB2847法案，稱為”被排除勞工領航計畫”，為期一年，這項法案由加州眾議員Eduardo Garcia提出，建議提供給無證人士失業保險，支持者還希望一年後能讓法案永久實施。

根據舊金山紀事報報導，計劃一旦通過，預計在明年實施，將花費6億9千萬預算，從加州的一般基金支付，其中5億元用於福利支出，其餘的則是行政開銷。

法案建議，如果無證勞工失業，每星期可以領取300元，最多可以領到20個星期，這個福利比現行的失業保險略低，一般的失業金，每星期最高可領450元，最多可以領26個星期。

根據加州大學Merced分校的社區與勞工中心研究，加州約有200萬名無證人士，其中約有110萬人是勞工，該中心預估在加州每16名勞工當中，就有一人是無證勞工，他們通常領取較低的薪資。

該中心指出，在疫情高峰期間，約有17萬6千名無證勞工失業。

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