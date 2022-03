加州有議員提案為無證勞工提供失業金福利（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

目前失業的無證人士無法申請失業保險給付,有加州州眾議員提出一項領航計劃法案,建議向被排除領取失業金的加州無證勞工,提供失業金福利。

這項攸關失業金福利的AB2847法案,稱為”被排除勞工領航計畫”,為期一年,這項法案由加州眾議員Eduardo Garcia提出,建議提供給無證人士失業保險,支持者還希望一年後能讓法案永久實施。

根據舊金山紀事報報導,計劃一旦通過,預計在明年實施,將花費6億9千萬預算,從加州的一般基金支付,其中5億元用於福利支出,其餘的則是行政開銷。

法案建議,如果無證勞工失業,每星期可以領取300元,最多可以領到20個星期,這個福利比現行的失業保險略低,一般的失業金,每星期最高可領450元,最多可以領26個星期。

根據加州大學Merced分校的社區與勞工中心研究,加州約有200萬名無證人士,其中約有110萬人是勞工,該中心預估在加州每16名勞工當中,就有一人是無證勞工,他們通常領取較低的薪資。

該中心指出,在疫情高峰期間,約有17萬6千名無證勞工失業。

