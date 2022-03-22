烏克蘭總統顧問指俄軍攻打基輔形同自殺 望戰鬥三周內結束

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俄軍繼續猛攻烏克蘭南部馬里烏波爾，烏克蘭指責對方攻擊基建，意圖摧毀烏克蘭經濟。軍方宣稱殲滅了1.5萬俄羅斯士兵，總統澤連斯基顧問指，俄軍向首都基輔進軍形同自殺，又估計兩軍在兩、三個星期內停止戰鬥。

烏克蘭軍方的亞速營發放片段，指俄軍轟炸南部馬里烏波爾基建，市內工業和國際貿易設施被毀，指控俄軍企圖摧毀烏克蘭經濟。據報當地30萬居民在俄軍圍城下面臨斷糧，烏克蘭指責俄軍阻礙人道物資入城，要求對方開放人道走廊，運送物資及讓平民撤離。

不過俄軍的車臣部隊則發放片段，顯示部隊正向馬里烏波爾進攻，更聲稱會逐步解放當地。俄軍日前曾向當地的烏克蘭部隊勸降，但遭烏克蘭斷然拒絕。

英國情報形容，馬里烏波爾戰況激烈，俄軍正面對烏克蘭部隊的頑抗；又指俄軍公布出動高超音速導彈攻擊，旨在淡化地面部隊攻勢停滯不前。

一直「捱打」的烏克蘭部隊亦策動反擊，宣稱取回首都基輔以西一個城鎮的控制權。總統澤連斯基的幕僚直指，雖然俄軍首要目標是取下基輔，但這樣做「形同自殺」；又預期兩軍的戰鬥有望在兩三星期內結束。

澤連斯基在意大利國會視像發言時，形容烏克蘭是歐洲東面門戶，絕不可讓俄羅斯闖入。意大利總理德拉吉則表明支持烏克蘭加入歐盟。

克里姆林宮則稱，希望俄烏談判更積極和實在。澤連斯基早前表明，要與俄羅斯總統普京會面，才有望談成停戰。

俄烏戰事持續近一個月，聯合國估計已有逾350萬烏克蘭難民逃亡到境外，其中逾200萬人湧入鄰國波蘭。

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