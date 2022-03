烏克蘭總統顧問指俄軍攻打基輔形同自殺 望戰鬥三周內結束

【有線新聞】

俄軍繼續猛攻烏克蘭南部馬里烏波爾,烏克蘭指責對方攻擊基建,意圖摧毀烏克蘭經濟。軍方宣稱殲滅了1.5萬俄羅斯士兵,總統澤連斯基顧問指,俄軍向首都基輔進軍形同自殺,又估計兩軍在兩、三個星期內停止戰鬥。

烏克蘭軍方的亞速營發放片段,指俄軍轟炸南部馬里烏波爾基建,市內工業和國際貿易設施被毀,指控俄軍企圖摧毀烏克蘭經濟。據報當地30萬居民在俄軍圍城下面臨斷糧,烏克蘭指責俄軍阻礙人道物資入城,要求對方開放人道走廊,運送物資及讓平民撤離。

不過俄軍的車臣部隊則發放片段,顯示部隊正向馬里烏波爾進攻,更聲稱會逐步解放當地。俄軍日前曾向當地的烏克蘭部隊勸降,但遭烏克蘭斷然拒絕。

英國情報形容,馬里烏波爾戰況激烈,俄軍正面對烏克蘭部隊的頑抗;又指俄軍公布出動高超音速導彈攻擊,旨在淡化地面部隊攻勢停滯不前。

一直「捱打」的烏克蘭部隊亦策動反擊,宣稱取回首都基輔以西一個城鎮的控制權。總統澤連斯基的幕僚直指,雖然俄軍首要目標是取下基輔,但這樣做「形同自殺」;又預期兩軍的戰鬥有望在兩三星期內結束。

澤連斯基在意大利國會視像發言時,形容烏克蘭是歐洲東面門戶,絕不可讓俄羅斯闖入。意大利總理德拉吉則表明支持烏克蘭加入歐盟。

克里姆林宮則稱,希望俄烏談判更積極和實在。澤連斯基早前表明,要與俄羅斯總統普京會面,才有望談成停戰。

俄烏戰事持續近一個月,聯合國估計已有逾350萬烏克蘭難民逃亡到境外,其中逾200萬人湧入鄰國波蘭。

