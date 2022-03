台灣東南海域發生6.6級地震

【KTSF】

台灣東南海域當地時間週三凌晨發生6.6級地震。

地震在當時間時凌晨1時41分發生,位於花蓮縣近海,震源深度達30.6公里。

地震發生時,台北市有大廈搖晃,多地居民都報稱感受到震動。

