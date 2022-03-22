聖荷西華裔女子涉嫌殺死母親被捕（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

南灣聖荷西市發生謀殺案，一名華裔女子報警指，自己殺死了母親，受害人當場死亡，警方拘捕了涉案疑犯。

案發現場位於聖荷西西面地區，Springdale Drive 4800號路段，這個住宅區鄰近Campbell市，距離Cupertino也不遠。

警方表示，星期日中午12點半左右，警員接報後到案發現場的住宅查看，警方表示，報警的人表示自己殺死了母親，警方在現場發現受害人身上有最少1處傷，並已無生命跡象。

疑犯當時仍留於屋內，其後被警方帶走。

警方週一公佈疑犯身份是27歲的Cheryl Ann Yee，探員後來斷定死者是疑犯的母親。

The Mercury News引述警方消息來源指出，疑犯報案時表示，她在腦中聽到聲音。

警方現時正調查行兇動機，疑犯被扣留在聖荷西的縣監獄，安排週二出庭。

有鄰居對本台記者表示，認識疑犯及死者，知道她們是華裔。

根據房地產紀錄，發生兇案的房屋，屋主是華裔，相信就是死者，Santa Clara縣法醫尚未公佈死者身份。

警方表示，案件為聖荷西今年第三宗兇殺案，警方呼籲市民如有任何資料，可以聯繫警方探員，電話是(408) 277-5283。

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