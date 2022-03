聖荷西華裔女子涉嫌殺死母親被捕（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

南灣聖荷西市發生謀殺案,一名華裔女子報警指,自己殺死了母親,受害人當場死亡,警方拘捕了涉案疑犯。

案發現場位於聖荷西西面地區,Springdale Drive 4800號路段,這個住宅區鄰近Campbell市,距離Cupertino也不遠。

警方表示,星期日中午12點半左右,警員接報後到案發現場的住宅查看,警方表示,報警的人表示自己殺死了母親,警方在現場發現受害人身上有最少1處傷,並已無生命跡象。

疑犯當時仍留於屋內,其後被警方帶走。

警方週一公佈疑犯身份是27歲的Cheryl Ann Yee,探員後來斷定死者是疑犯的母親。

The Mercury News引述警方消息來源指出,疑犯報案時表示,她在腦中聽到聲音。

警方現時正調查行兇動機,疑犯被扣留在聖荷西的縣監獄,安排週二出庭。

有鄰居對本台記者表示,認識疑犯及死者,知道她們是華裔。

根據房地產紀錄,發生兇案的房屋,屋主是華裔,相信就是死者,Santa Clara縣法醫尚未公佈死者身份。

警方表示,案件為聖荷西今年第三宗兇殺案,警方呼籲市民如有任何資料,可以聯繫警方探員,電話是(408) 277-5283。

