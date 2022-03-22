莫斯科法院禁Facebook與Instagram在俄運作

March 22, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 韓千繪報導】

莫斯科一家法院週一裁定，科技巨頭Meta從事「極端主義活動」，宣布在俄羅斯對Meta實施禁令，即時禁止Facebook與Instagram，但WhatApps與Messenger就不受影響。

俄羅斯法院的聲明表示，莫斯科Tverskoy區法院週一認同俄國政府的訴求，禁止Meta Platforms Inc.控股公司在俄羅斯聯邦境內的活動，同時法院以Meta旗下的社交網絡Facebook和Instagram開展極端主義活動為由，禁止他們在俄羅斯聯邦境內營運，但禁令不包括 Meta的WhatsApp與Messenger，原因是它們缺乏公開傳播信息的功能。

法官裁定禁令立即生效，該案件是根據俄羅斯聯邦第一副檢察長的申訴提起的，俄國已經把Facebook和Instagram封鎖兩週，因此尚不清楚此案對俄國境內的社交網絡會產生什麼影響。

而Meta並沒有立即回應此事。

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