莫斯科法院禁Facebook與Instagram在俄運作

【KTSF 韓千繪報導】

莫斯科一家法院週一裁定,科技巨頭Meta從事「極端主義活動」,宣布在俄羅斯對Meta實施禁令,即時禁止Facebook與Instagram,但WhatApps與Messenger就不受影響。

俄羅斯法院的聲明表示,莫斯科Tverskoy區法院週一認同俄國政府的訴求,禁止Meta Platforms Inc.控股公司在俄羅斯聯邦境內的活動,同時法院以Meta旗下的社交網絡Facebook和Instagram開展極端主義活動為由,禁止他們在俄羅斯聯邦境內營運,但禁令不包括 Meta的WhatsApp與Messenger,原因是它們缺乏公開傳播信息的功能。

法官裁定禁令立即生效,該案件是根據俄羅斯聯邦第一副檢察長的申訴提起的,俄國已經把Facebook和Instagram封鎖兩週,因此尚不清楚此案對俄國境內的社交網絡會產生什麼影響。

而Meta並沒有立即回應此事。

