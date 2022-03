東方航空客機墜毀死傷未明 核心區域沿途遍布客機殘骸

【有線新聞】

東方航空一架載有132人的客機周一在廣西墜毀,搜救工作持續,死傷未明。有家屬趕到空難現場附近,希望可以了解到最新的消息。

失事的東航客機墮落於藤縣莫埌村附近的山谷,大批救援人士包括醫護人士,日以繼夜在崎嶇的山路搜索,除了找到大量的飛機殘骸,並找到一些相信屬於機上人員的銀包等隨身物品,但仍未有他們下落。

有內地傳媒去到客機墜落的核心區域,發現沿途遍布失事客機的殘骸,包括機身和一些飛機的零部件。現場有劃起封鎖線,愈往裏面走,標記就愈密集,反映該處散落的殘骸愈多。

意外發生於星期一下午,有村民稱現場傳出巨響,但沒有看見冒出火光。

村民陳先生稱:「(聽到飛機墜落時的聲音?很大聲?)對。(怎樣大聲?)打雷一般響亮,很大聲的。」

亦有村民稱,一聽到墜機事故,馬上趕返村內疏導交通,方便救援人員入內搜救。

該名村民說:「在村這邊消防車進不了,還有當時政府人員都進了現場。裏面不能下車,道路很(窄)小,我第一時間疏通我們全村救援通道。」

張先生19歲的兒子是涉事客機的乘客,他一早由廣州趕到來,原來打算入村了解情況,但被現場人員阻止,一度情緒激動。

家屬張先生說:「一點消息都沒有,家屬一點消息都沒有。我肯定想救,我不會妨礙(救援),我也是個年輕力壯的男子漢,可以幫忙救援。」

副總理劉鶴和國務委員王勇趕往現場指導救援和善後處置,並就事故原因展開調查。當局設立臨時指揮部,分析制定救援方案。民航局已啟動應急機制,並派工作組抵達梧州協助搜救。

