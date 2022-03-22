東方航空客機墜毀死傷未明 核心區域沿途遍布客機殘骸

【有線新聞】

東方航空一架載有132人的客機周一在廣西墜毀，搜救工作持續，死傷未明。有家屬趕到空難現場附近，希望可以了解到最新的消息。

失事的東航客機墮落於藤縣莫埌村附近的山谷，大批救援人士包括醫護人士，日以繼夜在崎嶇的山路搜索，除了找到大量的飛機殘骸，並找到一些相信屬於機上人員的銀包等隨身物品，但仍未有他們下落。

有內地傳媒去到客機墜落的核心區域，發現沿途遍布失事客機的殘骸，包括機身和一些飛機的零部件。現場有劃起封鎖線，愈往裏面走，標記就愈密集，反映該處散落的殘骸愈多。

意外發生於星期一下午，有村民稱現場傳出巨響，但沒有看見冒出火光。

村民陳先生稱：「（聽到飛機墜落時的聲音？很大聲？）對。（怎樣大聲？）打雷一般響亮，很大聲的。」

亦有村民稱，一聽到墜機事故，馬上趕返村內疏導交通，方便救援人員入內搜救。

該名村民說：「在村這邊消防車進不了，還有當時政府人員都進了現場。裏面不能下車，道路很（窄）小，我第一時間疏通我們全村救援通道。」

張先生19歲的兒子是涉事客機的乘客，他一早由廣州趕到來，原來打算入村了解情況，但被現場人員阻止，一度情緒激動。

家屬張先生說：「一點消息都沒有，家屬一點消息都沒有。我肯定想救，我不會妨礙（救援），我也是個年輕力壯的男子漢，可以幫忙救援。」

副總理劉鶴和國務委員王勇趕往現場指導救援和善後處置，並就事故原因展開調查。當局設立臨時指揮部，分析制定救援方案。民航局已啟動應急機制，並派工作組抵達梧州協助搜救。

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